Leonor di Spagna in tuta militare pilota un Caccia

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IPA Leonor di Spagna

Leonor di Spagna sta per diplomarsi all’Accademia Generale dell’Aeronautica di San Javier, ma prima di affrontare gli esami finali, la Casa Reale ha diffuso una serie di immagini dell’erede al trono prima della conclusione della sua carriera militare. La Principessa è apparsa come mai prima d’ora, in tuta militare impegnata nelle operazioni delle unità d’élite dell’Aeronautica.

Leonor di Spagna, gli scatti in tuta militare

L’addestramento militare della Principessa Leonor è quasi arrivato alla sua conclusione. A poche settimane dal termine del suo percorso presso l’Accademia Generale dell’Aeronautica e dello Spazio, la Casa Reale ha diffuso delle fotografie inedite che mostrano l’erede al trono impegnata in alcune operazioni.

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Lo scorso 21 aprile la Principessa delle Asturie e i suoi compagni della 78ª classe di diplomati hanno visitato la base aerea di Los Llanos: lì, Leonor ha potuto osservare da vicino il funzionamento dell’Eurofighter (C.16) , il potente caccia che protegge lo spazio aereo spagnolo e della Nato.

Immagini che hanno permesso di vederla come mai prima d’ora, ai comandi di un caccia F-5, in una scena che ricorda il celebre film Top Gun con protagonista Tom Cruise.

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La Principessa ha avuto l’opportunità di volare a bordo di un aereo a reazione insieme a un istruttore della 23ª Ala, per osservare l’addestramento degli studenti del quinto anno, parte integrante del loro programma di studi. L’obiettivo della visita era quello di permettere agli studenti dell’Accademia di acquisire una conoscenza diretta delle procedure operative delle unità dell’Aeronautica Militare.

Non è la prima volta che vediamo Leonor ai comandi di un aereo. Il suo primo volo, noto come “il primo volo in solitaria“, è avvenuto quattro mesi dopo il suo ingresso all’Accademia dell’Aeronautica, a seguito di diverse sessioni al simulatore, corsi teorici e voli di addestramento. Alla fine di aprile, ha ripreso i comandi di un Pilatus PC-21 , mostrandosi molto sicura di sé e salutando persino la telecamera dalla cabina di pilotaggio.

I prossimi progetti di Leonor di Spagna

Dopo tre anni di intensa vita militare, la Principessa sta per lasciarsi alle spalle una fase ricca di sfide, ostacoli da superare, grande disciplina e altissimi impegni accademici e fisici. L’abbiamo vista strisciare nel fango, arrampicarsi sull’albero maestro della nave scuola della Marina spagnola, l’Elcano, e pilotare aerei da caccia.

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A giugno sosterrà gli esami finali, concludendo il suo percorso in accademia, pronta per il servizio attivo. Il 14 luglio sarà invece al Gran Teatre del Liceu di Barcellona per la cerimonia di conferimento del Premio Principessa di Girona, dove è sempre stata accompagnata dal Re Felipe, dalla Regina Letizia e dalla sorella, l’Infanta Sofia.

Poi arriveranno le vacanze estive, con Maiorca all’orizzonte e forse un viaggio privato prima del suo ritorno definitivo a Madrid all’inizio di settembre per iniziare gli studi universitari. Torna a casa dopo cinque anni trascorsi all’estero: in Galles -dove ha frequentato un collegio per il Baccalaureato Internazionale – a Saragozza, Marín e San Javier, prestando servizio militare prima di riprendere la vita civile come studentessa di Scienze Politiche all’Università Rey Carlos III di Madrid.