Maria Carolina di Borbone, l’abito ispirato a Klimt per il Grand Dîner du Louvre
Giovane, elegante e a suo agio tra eventi esclusivi e social, Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie negli ultimi anni si è affermata come una vera icona di stile. Figlia del principe Carlo di Borbone-Due Sicilie, la principessa incarna un mix affascinante di tradizione e contemporaneità. Da un lato il peso di un cognome che richiama la storia del nostro Paese, dall’altro uno stile fresco e immediato, capace di parlare anche alle nuove generazioni. Dagli abiti da red carpet ai look più casual ma sempre curati nei dettagli, Maria Carolina ha già costruito un vero e proprio percorso fashion, fatto di scelte audaci, eleganza senza tempo e qualche sorpresa. Ripercorriamo allora i 10 look che hanno segnato la sua evoluzione e raccontano, meglio di qualsiasi titolo nobiliare, chi è la più cool tra i Reali.