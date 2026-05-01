Maria Carolina di Borbone, le conseguenze della sua relazione sulla sorella

La relazione tra Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella ha messo la sorella Maria Chiara in una posizione delicata

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IPA Maria Carolina, come il suo nuovo amore tocca la sorella Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie

Non è un mistero: quando di mezzo c’è l’aristocrazia, anche le storie d’amore finiscono sotto i riflettori e spesso fanno molto più rumore del previsto. Alcuni legami, infatti, invece di restare confinati alla sfera privata finiscono per avere effetti anche su chi sta intorno.

È quello che starebbe accadendo con la relazione, ormai alla luce del sole, tra Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella. Una storia che, secondo diversi media francesi, avrebbe avuto conseguenze indirette anche su sua sorella, Maria Chiara.

Maria Chiara di Borbone, le conseguenze dell’amore tra Maria Carolina e Jordan Bardella

Negli ultimi mesi si sono rincorse voci sempre più insistenti sul rapporto tra Maria Carolina e Jordan Bardella, poi confermate da alcune foto pubblicate dalla stampa francese: i due sono stati paparazzati durante una romantica passeggiata ad Ajaccio.

Ma se da un lato la relazione sembra consolidarsi, dall’altro avrebbe creato qualche tensione sul fronte familiare. In particolare per Maria Chiara di Borbone, che si troverebbe coinvolta, suo malgrado, in una dinamica più ampia.

Secondo quanto riportato da La Lettre, il WWF, nel tentativo di tutelare la propria immagine ed evitare qualsiasi associazione, anche indiretta, con il presidente del Rassemblement National, avrebbe chiesto a Maria Chiara di smettere di presentarsi come ambasciatrice dell’organizzazione in Francia e in Italia. Un ruolo che la principessa rivendica da anni, ma che l’ONG non riconoscerebbe più ufficialmente. Sarebbero state inviate due lettere a partire da febbraio, rimaste però senza risposta.

Una presa di posizione che sembrerebbe confermare un distacco già iniziato nei mesi precedenti. Già da gennaio, infatti, il WWF avrebbe preso le distanze dalla famiglia Borbone-Due Sicilie, in seguito alla comparsa pubblica di Maria Chiara accanto a Bardella durante le celebrazioni per il 200° anniversario de Le Figaro, al Grand Palais di Parigi.

La risposta di Maria Chiara di Borbone

Dopo aver letto la notizia, Maria Chiara ha voluto rispondere attraverso una storia Instagram: “Da sempre, la difesa della natura e della biodiversità è una causa che mi sta profondamente a cuore. Tre anni fa, in continuità con questo impegno pubblico a favore dell’ambiente, mi è stato proposto di diventare ambasciatrice volontaria per il WWF, in Francia e in Italia. Questa proposta è stata formalizzata da un accordo firmato il 6 giugno 2023″.

La principessa ha poi aggiunto: “Da allora, ogni volta che ne ho avuto la possibilità, ho contribuito a numerose azioni, campagne ed eventi, cercando di apportare, nel mio piccolo, un contributo alla diffusione delle belle iniziative del WWF. Capirete quindi il mio stupore quando è stato scritto sulla stampa che “usurperei” una funzione di ambasciatrice, che il WWF mi ha fatto l’onore di propormi”.

“La mia azione è sempre stata benevola, disinteressata e motivata solo dall’amore per la natura. Oggi non posso che deplorare che il WWF permetta di diffondere sulla stampa accuse diffamatorie che non corrispondono affatto alla realtà della nostra collaborazione. Apolitica, rimango profondamente legata alla mia indipendenza, e rimpiango infinitamente che l’organizzazione dimostri, da un giorno all’altro, senza una ragione seria, una tale cattiveria“.

“È incomprensibile e profondamente triste che nel 2026 una donna possa essere stigmatizzata ingiustamente a causa di una relazione mantenuta da sua sorella. La sopravvivenza del pianeta e la protezione dell’ambiente sono la causa di tutti. Non appartiene a nessun partito politico, e spetta a tutti noi fare il possibile per preservarla e trasmetterla alle generazioni future”, ha concluso.

Maria Carolina e Jordan Bardella: un amore che fa discutere

Se la relazione tra Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella sta facendo così discutere, è perché va ben oltre la semplice dimensione sentimentale. Lei, classe 2003, è cresciuta tra contesti internazionali e ambienti d’élite, con una formazione tra Parigi e gli Stati Uniti e una vita divisa tra alcune delle città più esclusive d’Europa. Lui, nato nel 1995, arriva da un percorso completamente diverso: periferia parigina, madre single e una carriera politica costruita passo dopo passo, fino a diventare uno dei volti più riconoscibili della destra francese e possibile candidato all’Eliseo nel 2027.

Un incontro tra mondi lontani che inevitabilmente attira attenzione non tanto per il legame in sé, ma per quello che questa coppia potrebbe rappresentare sul piano pubblico: in una Repubblica come quella francese, l’idea che una principessa possa diventare Première Dame non passa inosservata e continua a dividere l’opinione pubblica.

Ed è forse anche per questo che la vicenda sembra avere conseguenze che vanno oltre la coppia. Resta comunque centrale il rapporto tra Maria Carolina e Maria Chiara, da sempre molto unite. Un legame solido, che rende ancora più evidente come a volte certe storie, purtroppo, non riguardino solo due persone, ma finiscano per avere effetti, diretti o meno, anche su chi sta loro accanto.