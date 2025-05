Carolina di Borbone delle Due Sicilie, chi è la Principessa che ha rischiato di morire in un incidente

Fonte: Getty Images Carolina di Borbone delle Due Sicilie

È bastato un attimo. Un colpo secco, violento, contro un muro. Poi il buio. La vita di Carolina di Borbone delle Due Sicilie, giovane Principessa appartenente a una delle più antiche casate d’Europa, è rimasta appesa a un filo sottile in seguito a un drammatico incidente in moto. “Sono incredibilmente fortunata a essere viva. Mi sono schiantata di testa contro un muro mentre ero in moto e sono finita in rianimazione nell’unità di terapia intensiva. Sopravvivere a questo è stato un miracolo”, ha dichiarato con su Instagram.

“Le moto sono potenti ed emozionanti, ma anche imperdonabili. Per favore, guidate con prudenza. Indossate una protezione completa, specialmente un casco adeguato. Il mio mi ha salvato la vita“, ha aggiunto al lungo sfogo che ha affidato ai suoi social, nel quale annunciava anche di essersi salvata praticamente per miracolo. Ma chi è la Principessa Maria Carolina?

Chi è Carolina di Borbone delle Due Sicilie

Nata a Roma il 23 giugno 2003, Carolina di Borbone delle Due Sicilie appartiene a una famiglia che ha segnato la storia del Mezzogiorno d’Italia. Figlia del Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio e Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e della Principessa Camilla, porta sulle spalle una tradizione dinastica che affonda le sue radici nei fasti del Regno delle Due Sicilie. Eppure, il suo sguardo è tutt’altro che rivolto al passato.

Vive tra Parigi, Montecarlo e Roma, con una formazione internazionale e una sensibilità moderna. La sua figura è un ponte tra due mondi: quello della nobiltà storica e quello di una nuova generazione europea, aperta, multilingue e sempre più contemporanea.

Il percorso scolastico di Carolina è tanto rigoroso quanto cosmopolita. Ha studiato con tutor privati, seguendo i programmi Cambridge e CNED, con il sostegno del Ministero dell’Istruzione monegasco. Ha ottenuto il diploma con un anno d’anticipo, segno di una determinazione precoce e lucida. Parla fluentemente sei lingue, tra cui russo e portoghese, oltre alle principali lingue europee.

Le passioni e l’impegno umanitario

Dietro al sorriso riservato e allo sguardo sereno si nasconde un’attività instancabile. Carolina di Borbone delle Due Sicilie è presente agli eventi pubblici ed è protagonista di numerose iniziative sociali. Ambasciatrice del Passion Sea Project, sostenitrice di Salvamamme, volontaria per la Croce Rossa, sostiene UNICEF e il progetto Ocean 1, si spende per la protezione del mare, dei più fragili e per l’educazione dei giovani.

Ha partecipato alla March in March di New York per i diritti delle donne, è apparsa sul red carpet a Cannes e Venezia, ha lavorato presso il Museo Oceanografico di Monaco e ha promosso donazioni per la prevenzione del tumore al seno. E non manca di mettere le mani in pasta, come dimostra il suo stage presso la Croce Rossa monegasca. Segue inoltre le sue numerose passioni che spaziano dal tennis alla danza, al nuoto, all’atletica leggera, alla ginnastica, fino al monosci acquatico, al wakeboard, alla vela e al windsurf.

Il vero centro dell’attività di Carolina di Borbone delle Due Sicilie è dunque il campo umanitario. Nell’ottobre 2022, durante il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, ha visitato l’unità di senologia del Campus Bio-Medico di Roma, sostenendo una donazione dell’Ordine Costantiniano per la ricerca e la diagnosi precoce.

Sempre nello stesso periodo, ha collaborato con la Croce Rossa Italiana per inviare aiuti umanitari in Ucraina: oltre 30 tonnellate di alimenti e prodotti per l’igiene, raccolti grazie all’impegno della sua famiglia. Il mese successivo, a Parigi, ha consegnato personalmente – insieme al padre e alla sorella – le borse di studio di San Giorgio a studenti meritevoli ma in difficoltà economica. Gesti che parlano chiaro perché un titolo non basta, occorre essere all’altezza delle responsabilità che comporta.