Chi è Jordan Bardella, il (presunto) nuovo amore di Maria Carolina di Borbone

C’è una nuova coppia che sta facendo bisbigliare i salotti parigini. I riflettori sono puntati su un duo tanto inaspettato quanto affascinante: da una parte Jordan Bardella, il “ragazzo prodigio” della destra francese, fresco di ascesa politica, e dall’altra Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, la “principessa influencer” che incarna la freschezza della Gen Z. I rumors si rincorrono, specialmente un avvistamento diventato virale sui social. Ma chi è il non-principe protagonista di questa presunta favola moderna?

Jordan Bardella, il “Delfino” che piace alle donne

Lontano dall’immagine del politico tradizionale, Jordan Bardella è l’uomo del momento in Francia. Nato a Drancy nel 1995, nella periferia parigina, da una famiglia di origini italiane (i nonni erano piemontesi e veneti), Bardella ha costruito il suo personaggio sulla narrazione del self-made man: carismatico e con un sorriso che buca lo schermo, ha bruciato le tappe e a soli 27 anni è diventato presidente del Rassemblement National, raccogliendo la pesante eredità di Marine Le Pen.

Sentimentalmente parlando, fino a poco tempo fa era considerato praticamente “intoccabile”. Bardella è stato legato a Nolwenn Olivier, nipote della stessa Le Pen, e la loro era una relazione che sembrava inossidabile. Ma così non è stato e, tra la fine del 2024 e l’ìnizio del 2025, le voci su una rottura si sono poi confermate.

Leader in politica, il “Delfino” francese è diventato una vera e propria icona pop sui social, dove i suoi video fanno incetta di commenti degni di una rockstar.

Maria Carolina di Borbone, la Royal influencer

I social sono terreno d’azione della sua “presunta” nuova fiamma, la Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Calabria e di Palermo.

Nata nel 2003, è la primogenita del Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie e di Camilla Crociani. Bionda, occhi azzurri e un guardaroba da far invidia a una top model: sembra proprio un personaggio uscito da una fiaba.

Sebbene non si possa parlare di nobiltà in senso stretto (oggi restano i titoli, nient’altro), Maria Carolina ha contribuito a svecchiare l’immagine un po’ imbalsamata di una elite che fino a poco tempo fa manteneva una distanza siderale dai “comuni mortali”. Non è la classica Principessa che aspetta di essere salvata dalla torre, insomma: parla sei lingue, studia tra Parigi e Harvard e sfoggia i suoi outfit tra il red carpet di Cannes e le sfilate di alta moda.

La presunta storia d’amore

Sarebbero una splendida coppia, non c’è dubbio. Ma cosa c’è di vero? Mancano ancora conferme ufficiali o il fatidico bacio a favore di telecamera, ma gli indizi iniziano a diventare sempre più numerosi ed evidenti.

Il gossip è esploso nel gennaio 2026, quando diverse fonti hanno segnalato la coppia lasciare insieme un evento esclusivo a Parigi, legato alle celebrazioni del quotidiano Le Figaro. C’è un dettaglio che non è sfuggito agli occhi più attenti: in alcuni video circolati sui social, si vedrebbe Bardella camminare accanto alla Principessa portando con disinvoltura la borsa di lei. Un gesto da vero gentlemen che, per alcuni, sarebbe una prova della loro intimità.

Che sia solo un’amicizia o l’inizio di una favola moderna, una cosa è certa: Jordan e Maria Carolina sono la coppia di cui non sapevamo di aver bisogno.