Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella, la relazione è ufficiale (e preoccupa la politica francese)

IPA Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella

Quelle che all’inizio erano solo voci di corridoio hanno trovato conferma nella copertina di Paris Match: Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella sono una coppia. I due sono stati pizzicati insieme, sotto al sole di Ajaccio, durante una fuga romantica che non è sfuggita agli occhi dei fotografi. L’incontro tra due mondi che sembravano destinati a non sfiorarsi mai e che solleva non poche preoccupazioni: da una parte c’è l’astro nascente dell’estrema destra francese, dall’altra una delle Principesse più in vista dell’aristocrazia europea.

Le foto che confermano la relazione

Con tono piuttosto romanzato, Paris Match descrive le foto che hanno immortalato in esclusiva Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e il politico Jordan Bardella, confermando mesi di rumors.

“Quella mattina ad Ajaccio, la luce aveva una delicatezza tale da sospendere lo scorrere del tempo – si legge -. Tra il Mediterraneo e le silenziose colline, tutto sembrava fondersi in un’armonia quasi irreale. I corsi conoscono questo miracolo: le Isole Sanguinarie, quei quattro misteriosi isolotti situati all’estremità del golfo… È in questo scenario, dove ogni pietra sembra carica di memoria, che si è svolta una scena inaspettata: Jordan Bardella e la Principessa Maria Carolina di Borbone-Due Sicilie che passeggiavano fianco a fianco”.

Discreti ed eleganti, nelle foto spiccano i look dei due innamorati: “Jeans Levi’s per lui, maglione blu navy sopra camicia e cravatta (anche in versione casual, si rimane pur sempre un politico), camicetta aderente per lei, scarpe con tacco basso e pantaloni a vita alta che le fasciano la figura perfetta”.

Una coppia “atipica”

Ma chi sono i protagonisti di questa “coppia incredibilmente atipica”? Da una parte abbiamo Jordan Bardella, politico di umili origini e con un successo innegabile. Dall’altra, invece, c’è una Principessa di altissima nobiltà, erede di un titolo che non considera né un privilegio né un mero ornamento. “Essere una principessa non è una favola, ma una vita di doveri e responsabilità”, ha affermato lei stessa.

Nata nel 2003, Maria Carolina è primogenita di Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Camilla Crociani, nonché nuovo volto dell’aristocrazia internazionale. Parla correntemente sei lingue, ha costruito un percorso accademico d’eccellenza tra l’Istituto Marangoni di Parigi e l’Uninversità di Harvard e vive tra Roma, Parigi e Monte Carlo.

Classe 1995, Bardella è cresciuto in ambiente totalmente diverso. Proviene dalle case popolari nella Senna-Saint-Denis ed è figlio di una madre single, e proprio di queste sue origini umili ha fatto il pilastro della sua comunicazione politica. Entrato nel Rassemblement National a soli 16 anni, è diventato il volto della destra francese ed è il probabile candidato all’Eliseo per il 2027.

Perché questa relazione preoccupa la politica francese?

Nulla da ridire su un bel sentimento, qualora fosse reale (e così sembra), ma c’è qualcosa che agita la politica francese, che nulla ha a che vedere con la sfera amorosa dei due diretti interessati. Un potente cortocircuito simbolico, come potremmo definirlo: in una Repubblica come quella francese, che ha radici profonde nel rifiuto dei privilegi monarchici, la prospettiva di avere una Principessa come potenziale Première Dame nel 2027 fa storcere il naso a molti.

Gli analisti, tra cui autorevoli firme di Le Monde, avvertono che Jordan Bardella rischia di trasmettere un’immagine confusa proprio mentre il Paese vive tensioni sociali profonde. L’immagine di paladino degli ultimi stride con quella dei salotti ultra-elitari, alienandogli il sostegno di chi finora lo aveva osannato.

Ma c’è anche un altro aspetto che non va giù ad alcuni e che riguarda la famiglia di Maria Carolina di Borbone. La sua ricchezza si deve all’eredità economica dei Crociani (famiglia della madre), il cui patrimonio è finito al centro di storiche battaglie legali e di cronache industriali legate a figure controverse come il nonno Camillo. Per un leader politico come Bardella che punta tutto sulla trasparenza e sulla rottura con le oligarchie finanziarie, la Principessa delle Due Sicilie non sembra il partito ideale.