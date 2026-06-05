Kate Middleton al matrimonio di Peter Phillips: il look da favola

Kate Middleton e William sono presenti al party nuziale di Peter Phillips e la Principessa del Galles incanta tutti con uno dei suoi look più eleganti

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Kate Middleton e William partecipano alla cerimonia e al party di nozze di Peter Phillips e Harriet Sperling: è praticamente ufficiale. Con loro dovrebbero esserci Re Carlo e la Regina Camilla, ma solo per la funzione religiosa. È l’occasione giusta per vedere la Principessa del Galles indossare uno dei suoi look da cerimonia, sicuramente incantevole.

Kate Middleton al matrimonio del cugino di William

Dopo l’uscita a Manchester, rivedremo Kate Middleton al matrimonio di Peter Phillips, cugino di William, che si celebra sabato 6 giugno.

Si ritiene quasi certa la sua presenza e quella del Principe del Galles sia alla cerimonia nella chiesa di All Saints, sia al ricevimento che si terrà successivamente a Gatcombe Park, la residenza della Principessa Anna.

Il Palazzo non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito, trattandosi di un evento che riguarda la famiglia e non la Corona. Si è semplicemente limitato a comunicare che William sarà fuori durante il weekend per un impegno di lunga durata. Ma gli esperti in questioni reali sono assolutamente certi che lui e Kate presenzieranno sia alla funzione religiosa che al party nuziale. D’altro canto, si tratta del nipote di Re Carlo e del cugino di primo grado del Principe del Galles, che si sposa in seconde nozze.

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In qualche modo William glielo deve a Peter. Infatti, nel 2008 disertò il suo primo matrimonio con con Autumn Kelly perché andò alle nozze di un caro amico Batian Craig in Africa, mentre Kate, che non era ancora sua moglie, partecipò da sola.

È improbabile, invece, che Carlo e Camilla partecipino al ricevimento di nozze, sebbene la loro presenza sia attesa alla cerimonia in chiesa. Questo perché, nel corso della giornata, è previsto che presenzino all’Epsom Derby, che si terrà nel Surrey, a oltre 160 chilometri di distanza. Mentre Harry e Meghan Markle non sono stati invitati.

Kate Middleton, il look da cerimonia

Dunque, c’è grande attesa per vedere il look con cui Kate si presenterà al matrimonio di Peter Phillips. Ovviamente, c’è un dress code da rispettare che prevede per le donne accessori come il cappello e naturalmente l’obbligo di indossare i collant, anche se dovesse fare caldo come i giorni scorsi.

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Se la Principessa del Galles si atterrà al suo stile, è probabile che la vedremo indossare un abito di Alexander McQueen, il brand che sceglie solitamente per le cerimonie più formali. In alternativa, potrebbe sfoggiare un abito di Catherine Walker. Dovrebbe optare per colori tenui che vanno dal giallo-burro all’azzurro ghiaccio o magari il rosa. Anche al matrimonio di Eugenia di York, indossò un abito burgundy, ma era ottobre.

Trattandosi di un matrimonio diurno, difficilmente sceglierà un modello lungo, preferendo piuttosto un vestito midi. Le perle o i brillanti potrebbero essere un’ottima soluzione come gioielli, mentre non vedremo tiare, concessa eventualmente solo alla sposa, o preziosi particolarmente vistosi.

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Sicuramente avrà i tacchi alti, magari firmati Gianvito Rossi, che coordinerà con una clutch. E sotto il copricapo con o senza veletta, potrebbe regalarci una delle sue pettinature sofisticate.