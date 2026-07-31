Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha dovuto imparare numerose regole da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale. Molte di queste procedure sono secolari, altre le ha imposte la Regina Elisabetta e ancora oggi non vengono trasgredite. Ce ne è una anche per quando si prende il tè e sebbene di solito è un rituale che si compie privatamente ed è un momento di relax, la Principessa del Galles non può ignorarla. Mentre suo marito William è esentato.

Kate Middleton, il protocollo che non può mai trasgredire

Kate Middleton e William si stanno godendo le loro vacanze estive in una località top secret, ma non possono mai completamente dimenticare la Monarchia e il ruolo che ricoprono in essa. Così, hanno interrotto le ferie per condividere su Instagram delle foto degli ultimi eventi cui hanno partecipato, per ringraziare tutti coloro che li hanno supportati.

Allo stesso tempo, anche se sono lontani dal Palazzo, non possono permettersi di comportarsi come turisti qualunque. Questo errore lo hanno fatto in passato ed è costato caro a Kate, fotografata in topless, perché ingenuamente pensava di essere al sicuro in quanto si trovava su una terrazza privata. E ancor prima, quando erano solo fidanzati, si sono concessi una vacanza a Ibiza dove hanno fatto di tutto e i dettagli di quei giorni ritornano ciclicamente sui media.

Compresi i propri errori, oggi William e Kate sono molto più attenti a quello che fanno e cercano di rispettare sempre il protocollo, anche quando non sono in servizio.

La Principessa del Galles potrebbe scrivere un libro sul galateo con tutte le regole che ha dovuto imparare e che mette in pratica diligentemente. Come quella della riverenza che fa ogni volta a Re Carlo e alla Regina Camilla quando li incontra per la prima volta. Praticamente è l’unica che ancora segue questa norma.

Kate Middleton e la regola del tè

Ma se la riverenza ha un significato simbolico ancora valido, soprattutto quando viene eseguita durante gli eventi istituzionali, ci sono altre norme che regolano la vita a Palazzo anche in momenti privati che potrebbero essere tralasciate. Ma Kate non lo fa mai.

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Ad esempio ci sono regole precise per quando si prende il tè. Si tratta, a dir la verità, di semplice bon ton. Ma la Regina Elisabetta ci teneva particolarmente che venissero rispettate. La defunta Sovrana adorava questo momento della giornata e non ci rinunciava mai, salvo per questioni di Stato.

Kate e tutte le dame di Palazzo devono bere il tè prendendo la tazza dal manico con l’indice e il pollice. Le dita non devono mai essere infilate nell’occhiello. Il mignolo deve essere rigorosamente basso.

Se si ha il rossetto, bisogna bere sempre dallo stesso lato per evitare che si sporchi la tazza in più punti. Se non c’è un tavolino a disposizione dove appoggiare la bevanda, il piattino va tenuto in una mano mentre con l’altra si porta la tazza alla bocca.

Ovviamente per gli uomini è tutto più semplice. E dunque William è esentato da certe regole di bon ton, anche se è richiesta pur sempre una certa compostezza.