Kate Middleton non si separa più dal suo bracciale portafortuna che per per lei ha un valore inestimabile. Infatti è il regalo di una persona speciale

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Anche Kate Middleton ha il suo gioiello portafortuna, come Letizia di Spagna, una sorta di amuleto che porta praticamente con sé. Per la Principessa del Galles ha un dolcissimo significato, perché le è stato regalato da una persona molto speciale.

Kate Middleton, come sfrutta i suoi gioielli

Kate Middleton è considerata un’icona di stile per la sua capacità di creare look originali, abbinando in modo sapiente capi e accessori. Tra l’altro, attenendosi quasi sempre alle regole di Corte in fatto di look.

Come è noto, la Principessa del Galles è praticamente obbligata a seguire un certo dress code, specialmente quando partecipa a cerimonie legate alla Corona. Ma ha comunque un buon margine di libertà che le permette di definire i suoi outfit seguendo il suo stile, senza appunto stravolgere troppo i protocolli.

Kate è capace di coordinare capi low cost a modelli griffati e indossa abiti sartoriali con la stessa facilità con cui porta i jeans.

Lo stesso vale per i gioielli. Abbiamo visto la Principessa del Galles sfoggiare tiare antiche, diamanti e zaffiri alle cene di Stato e alle serate di gala, così come portare orecchini e braccialetti di bigiotteria. Ma la sua classe è sempre la stessa.

E come ricicla gli abiti, così fa per i preziosi, cercando di coordinarli ai colori dei suoi look oppure dando importanza a modelli dalle forme essenziali.

Kate Middleton, il braccialetto portafortuna

Ultimamente, però, tra le sue gioie ce ne è una che indossa sempre. Si tratta di un braccialetto molto speciale che lei porta come una sorta di amuleto. Non è fatto né d’oro né di pietre preziose, ma è realizzato con una stoffa turchese. Dunque, il suo valore materiale non è molto ma quello simbolico è enorme.

Kate lo indossava sia quando ha compiuto la scalata delle Tre vette più alte del Regno Unito sia quando è andata in visita all’ospedale pediatrico di Londra.

Il bracciale è un regalo di sua figlia Charlotte che lo ha realizzato apposta per lei. Perciò, vale più di qualsiasi altro gioiello del suo scrigno.

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Kate Middleton, la scelta perfetta di Charlotte

La figlia di Kate e William è molto brava nel realizzare bracciali dell’amicizia. Già in passato ne aveva confezionati praticamente per tutta la famiglia, compreso nonno Carlo e Camilla.

All’inizio non era chiara l’origine di quello sfoggiato dalla Principessa del Galles, ma poi fonti vicine a Palazzo hanno rivelato che è stata proprio Charlotte a crearlo.

Oltre a commuovere mamma Kate che non lo toglie più dal braccio, la Principessina ha rivelato una certa inclinazione per la moda. D’altro canto, avrà ereditato il suo gusto direttamente da Lady Middleton.

Quindi ha scelto di realizzare il suo bracciale intrecciando fili turchesi e verdi, colori perfetti per l’estate perché richiamano il mare e i prati.

Inoltre, sono abbinabili un po’ con tutto e ci aspettiamo di vedere il bracciale al polso di Kate anche a Wimbledon, quando scenderà sull’erba per premiare i vincitori del torneo. Anche se si tratta di un gioiello casual, si adatterà perfettamente, viste le tonalità discrete, all’abito bon ton che indosserà in quanto madrina di Wimbledon. E chissà se in quella occasione vedremo anche Charlotte portarne un braccialetto coordinato a quello della mamma.