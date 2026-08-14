Kate Middleton, i rapporti con Beatrice ed Eugenia di York sono più gelidi che mai

La Principessa del Galles avrebbe chiuso ogni possibilità di dialogo con le cugine di William. E ancora una volta c'entra Andrea nella scelta di Kate Middleton

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Kate Middleton

Nelle famiglie reali il silenzio può essere più eloquente di una dichiarazione ufficiale. Tra Kate Middleton, Beatrice ed Eugenia di York non sarebbero volate parole grosse, eppure il rapporto appare ormai ridotto ai minimi termini. Le tre Principesse avrebbero smesso di cercarsi e la cortesia mostrata durante gli impegni pubblici non troverebbe più spazio nella vita privata. Dietro questo raffreddamento ci sarebbe una precisa strategia dei Wales.

Kate Middleton, è gelo con Beatrice ed Eugenia

Kate Middleton non avrebbe mai condiviso con le figlie di Andrea e Sarah Ferguson un legame davvero profondo. Per anni, però, gli incontri organizzati dalla Corona e le ricorrenze familiari avevano mantenuto aperto un canale tra lei e Beatrice ed Eugenia di York. Oggi anche quella vicinanza formale sembrerebbe essersi consumata.

Una fonte reale ha raccontato a RadarOnline che la Principessa del Galles avrebbe “di fatto interrotto quel poco rapporto che aveva con Beatrice ed Eugenia”. La stessa voce esclude una lite clamorosa: nessun faccia a faccia memorabile, soltanto telefonate e messaggi diventati sempre più sporadici fino quasi a scomparire.

Un gelo senza scena madre, perfettamente in stile Windsor. Kate sarebbe consapevole che persino un incontro apparentemente innocuo può generare interpretazioni sul destino degli York. Per questo preferirebbe non lasciare margini di ambiguità, soprattutto adesso che lei e William rappresentano il volto sul quale la monarchia vuole costruire i prossimi anni.

La Principessa avrebbe concentrato ogni energia sulla sua famiglia e sui compiti che la attendono. George, Charlotte e Louis restano al centro delle sue scelte, mentre la tutela della reputazione dei Wales sarebbe diventata una necessità quotidiana. Anche gli affetti, a Palazzo, finiscono così sotto la lente della comunicazione.

Perché il nome degli York continua a creare tensioni

Beatrice ed Eugenia si trovano in una posizione ingrata. Pur avendo seguito percorsi personali lontani dalle funzioni di primo piano della Corona, restano inevitabilmente associate ai genitori. Le polemiche riguardanti Andrea e Sarah Ferguson, tornate al centro dell’attenzione per i loro rapporti passati con Jeffrey Epstein, avrebbero reso ancora più prudente l’atteggiamento di Kate e William.

Il Principe del Galles sarebbe particolarmente rigido sul tema. Il suo obiettivo, raccontano le indiscrezioni, consisterebbe nel separare l’immagine della monarchia di domani dalle vicende che hanno compromesso il ramo York. Non sarebbe una punizione rivolta direttamente alle cugine, quanto una linea di condotta pensata per evitare nuovi cortocircuiti mediatici.

A confermare il clima di isolamento è arrivata anche la voce di una loro possibile assenza dal Royal Ascot del 2026. L’evento ippico è una delle vetrine più osservate del calendario reale e ogni presenza sul palco della famiglia assume un significato preciso. Proprio per questo Carlo avrebbe deciso di non includere le nipoti, sebbene da Buckingham Palace non sia giunta alcuna conferma.

Per Beatrice ed Eugenia il peso di questa situazione sarebbe difficile da gestire. Entrambe hanno costruito una famiglia e desidererebbero tenere i figli lontani dal rumore degli scandali, ma il cognome continua a precederle. A corte potrebbe esserci comprensione per il loro disagio, senza che ciò basti a riaprire le porte dei Wales.

Il risultato è una distanza composta, visibile più nelle assenze che nei gesti. Kate non avrebbe bisogno di rendere pubblica la sua decisione: nella Royal Family basta osservare chi resta vicino alla futura Regina e chi, lentamente, scivola fuori dall’inquadratura.