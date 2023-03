Occhiali, i trucchi infallibili per non farli scivolare dal naso

Fonte: iStock I trucchi infallibili per non far scivolare gli occhiali dal naso

Milioni di persone indossano quotidianamente gli occhiali, per ovviare a piccoli disturbi della vista: non tutti si trovano bene con le lenti a contatto, oppure le usano in alternanza con una montatura classica per non affaticare troppo gli occhi. E in estate, via libera agli occhiali da sole, che sono sicuramente utilissimi e rappresentano anche un accessorio di moda. Insomma, praticamente tutti abbiamo a che fare con gli occhiali, e prima o poi ci siamo ritrovati a fare i conti con un piccolo problema: spesso la montatura scivola sul naso, costringendoci a risistemarla in continuazione. C’è un modo per dire addio a questo fastidio? Scopriamolo insieme.

Perché gli occhiali scivolano dal naso

Chi ha mai indossato degli occhiali per qualche ora consecutiva lo sa benissimo: quando iniziano a scivolare dal naso, è un continuo rimetterli a posto. Questo è un gesto che diventa praticamente istintivo, ma ciò non toglie il fastidio di sentirsi scendere gli occhiali così frequentemente. A cosa è dovuto il problema? Le cause possono essere diverse: ad esempio, la scelta di una montatura sbagliata per la propria conformazione del viso, oppure un utilizzo sbagliato che ha portato l’occhiale, con il tempo, ad allargarsi. Inoltre, durante la giornata la pelle del volto suda, facendo scivolare la montatura molto facilmente. Qualunque sia il motivo alla base di questo inconveniente, ci sono diverse soluzioni da adottare. Vediamo le più utili.

Occhiali che scivolano, i rimedi

Siete stanchi di dover continuamente risistemare gli occhiali sul naso, ma non avete trovato ancora la soluzione giusta per il vostro problema? Niente paura: ci sono alcuni trucchetti furbi da provare subito, per risolvere questo fastidio e non dover più correre con l’indice a recuperare una montatura “birichina”.

Come regolare la montatura

Come abbiamo anticipato, il problema potrebbe essere relativo alla montatura. Ci sono moltissimi modelli di occhiali in vendita, ed è importante scegliere quello giusto secondo la conformazione del vostro viso. Per questo è meglio affidarsi ad un esperto e non lasciarsi travolgere solamente dall’estetica di un occhiale: il rischio è poi di pentirsene per tanto tempo. Ma se ormai avete acquistato una montatura che non vi calza alla perfezione e non avete alcuna intenzione di cambiarla ancora per diversi anni, potete quantomeno provare a regolarla.

Attenzione: ricordate che ogni gesto brusco può rovinare i vostri occhiali o romperne la montatura, quindi rivolgetevi al vostro ottico di fiducia se non vi sentite sicuri. In alternativa, con qualche piccolo accorgimento potreste risolvere il problema degli occhiali che scivolano sempre dal naso. Una delle soluzioni più comuni consiste semplicemente nello stringere le piccole viti che si trovano nelle cerniere delle aste: con il tempo, infatti, queste tendono ad allargarsi un po’ e a rendere la montatura meno stabile sul naso. Potete anche piegare leggermente le aste, eventualmente dopo averle scaldate con il phon (se di cellulosa), per riportarle alla loro conformazione originaria.

Come sistemare i naselli

Spesso, il problema si nasconde in un piccolo dettaglio. Avete provato a stringere i naselli? Questi due piccoli cuscinetti, solitamente realizzati in silicone, sono molto utili per tenere gli occhiali ben saldi sul naso. Aiutandovi con un kit da ottico, potete regolare i naselli stringendoli un po’ di più, in modo che facciano presa per bene sulla pelle. Verificate anche che siano ben puliti: quotidianamente, passateli con un panno morbido imbevuto di alcol. Se invece credete che siano ormai rovinati, non vi resta che acquistarne di nuovi e sostituirli: potete trovarli nei negozi di ottica e anche online.

I vostri occhiali non sono dotati di naselli? In commercio se ne trovano di adesivi, che vanno applicati sul ponte della montatura: in pochi istanti avrete una presa perfetta sul naso, e non dovrete più preoccuparvi di risistemare continuamente gli occhiali. Anche in questo caso, ricordatevi la corretta manutenzione. Tenere puliti i naselli è fondamentale affinché la montatura rimanga più stabile durante tutta la giornata.

Il trucco degli elastici

Se gli occhiali continuano a scivolarvi sul naso, potete provare con il trucco degli elastici: è semplicissimo, non costa niente (chi non ha un paio di elastici a casa?) ed è super efficace. Tutto quello che dovrete fare è avvolgere un elastico per capelli verso la fine dell’asta, più o meno nel punto in cui l’occhiale tocca la parte superiore dell’orecchio. Per evitare che questo trucchetto sia troppo evidente, scegliete degli elastici sottili e dello stesso colore della montatura. Probabilmente vi serviranno alcuni tentativi per trovare il punto giusto e per fare in modo che non proviate fastidio nell’indossare gli occhiali. Ma potrebbe essere la svolta antiscivolo che stavate aspettando.

I ganci per orecchie

Un’altra soluzione geniale consiste nell’acquistare dei ganci per orecchie. Si trovano facilmente sia nei negozi di ottica che online, e non sono altro che dei piccoli uncini in silicone che vanno agganciati alle estremità delle aste degli occhiali, in modo che siano posizionati dietro le orecchie. In questo modo, la montatura rimarrà ferma sul naso anche se doveste fare dei gesti bruschi. L’importante è che scegliate un modello confortevole (anche a costo di spendere qualche euro in più), visto che i ganci staranno per lunghe ore a contatto con la pelle – anche se si tratta di occhiali da sole, che utilizzate meno di frequente.

La cera per naselli (e le alternative originali)

Infine, c’è un altro sistema per evitare che gli occhiali scivolino sul naso: è il più semplice in assoluto, dal momento che può essere adottato in qualsiasi momento e con un gesto che richiede pochi istanti. Si tratta della cera per naselli, un prodotto geniale da avere sempre con voi. Lo si trova in un comodo tubetto (proprio come un burrocacao), da acquistare nei negozi specializzati o su internet. Vi basterà spalmare un po’ di cera su entrambi i naselli per far sì che ci sia più attriti tra questi e la pelle.

Se non avete però intenzione di acquistare questo stick, c’è un’alternativa geniale che potete provare immediatamente. Applicate sui naselli un po’ di primer, quel prodotto che viene utilizzato come base per il trucco: la sua funzione è proprio quella di tenere fermo il make up per tutta la giornata, quindi funziona allo stesso modo per gli occhiali. Ne basta pochissimo per dire addio alla montatura che scivola continuamente dal naso. E potete portarlo in borsa per spalmarne ancora un po’ in caso di necessità.