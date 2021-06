Come scegliere gli occhiali a seconda del nostro viso: consigli pratici

editato in: da

Quali sono gli occhiali perfetti per il nostro viso? Non c’è una risposta univoca, ma di certo ci sono dei consigli utili che è bene tenere presente. Eccoli qui.

Come scegliere gli occhiali a seconda del nostro viso: in generale

Per realizzare questo articolo mi sono avvalsa di alcune delle mie conoscenze nel settore dell’occhialeria, in cui ho lavorato per diversi anni, quindi ringrazio l’ufficio stampa di Safilo che mi ha agevolato con alcune schede tecniche! In linea di massima, per scegliere un occhiale che si abbini bene al nostro viso, è opportuno preferire forme che lo equilibrino, tenendo conto, comunque, del nostro gusto personale, come ho spiegato poco tempo fa in un post sul mio blog.

Viso tondo

In linea di massima, un viso tondo cercherà delle forme più squadrate, che lo aiutino a svilupparsi nel senso dell’altezza, quindi ad allungarsi otticamente. Andranno benissimo tutte le forme con angoli più spiccati ed evidenti.

Viso squadrato

Viceversa, un viso squadrato sarà perfetto con montature più tondeggianti, con il ponte (cioè la parte che unisce le lenti) più alto, in modo da allargare la parte superiore del viso e renderlo più armonioso.

Viso ovale

È la forma di viso più versatile, quella che, in linea di massima, può indossare quasi tutti i tipi do montatura. La cosa importante qui sarà che l’occhiale non sia più largo della parte più larga del viso.

Viso a cuore

I viso a cuore sono quelli con la mascella che tende a scendere in modo angolato verso il mento. In questo caso, preferite montature che abbiano le aste basse, con la parte superiore più arrotondata e quella inferiore più squadrata.

Come scegliere gli occhiali a seconda del nostro viso: consiglio personale

Al di là del tipo di occhiale che vi sta meglio “sulla carta”, non dimenticate che gli occhiali sono un accessorio che contraddistingue molto il vostro stile, perciò non limitatevi: fate in modo che anche lui parli di voi, come il resto del vostro look! Altra cosa importante: non lesinate sulle lenti. Non dimenticate che gli occhiali vi stanno davanti agli occhi, ed è indispensabile che la lente non gli arrechi danno. La qualità qui è davvero fondamentale!