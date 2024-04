È tempo di Coachella Festival, tutti i look da copiare

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Megan Fox con capelli azzurri - look Coachella 2024

La primavera in California ha tutto un altro sapore, oltre che un altro clima, si intende: quello zuccherino e frizzante della libertà di poter danzare a piedi nudi sui campi dell’Empire Polo Club di Indio, con il sottofondo musicale dei più grandi successi del momento.

L’inconfutabilità dell’agenda segnala puntuale che ci troviamo – il come è tuttora da capire, non senza un certo sgomento – ad Aprile inoltrato, e ciò non può che essere sinonimo di come sia tempo di Coachella. Il vero “sogno americano”, l’evento per eccellenza, dotato di una sua specifica cultura nonché del popolare, riconoscibilissimo stile ibrido che fonde sin dalla sua origine la tradizione hippie a chiari richiami country. E questi ultimi, lo sappiamo, sono da considerarsi attualmente più in voga che mai con il recente, inatteso ritorno al western style.

Va da sé come non meravigli affatto, appunto, come il Coachella Music Festival sia regolarmente preso d’assalto da colossi della moda e content creator e quest’anno non costituisca eccezione.

L’apertura dell’attesissimo Coachella 2024 stavolta ha avuto luogo dallo scorso 12 fino al 14 Aprile, con il prossimo appuntamento già fisso sul calendario nel periodo che andrà dal 19 al 21 dello stesso mese. Conosciuto per la sua eclettica mescolanza di musica, moda e arte ad intrecciarsi fra loro, il festival in questione non è da ritenersi puramente un luogo di ritrovo dove grandi artisti si esibiscono, piuttosto un autentico fenomeno culturale in grado di dettare persino le tendenze che andranno per la maggiore dal suo svolgimento in avvenire, esercitando fortemente ed in modo inevitabile lo scenario della moda globale.

Come da tradizione la ricorrenza attrae migliaia di persone da tutto il mondo, impazienti di sprofondare in quella caratteristica, onirica atmosfera complici le nuove proposte musicali, le magnetiche installazioni artistiche e la serie di esperienze immersive che l’evento ospita. Alcuni dei grandi nomi della musica ad arricchire la ghiotta lineup di quest’anno? Lana Del Rey, Billie Eilish, Doja Cat, Shakira, J Balvin e Peggy Gou sono solo pochi dei motivi della consistente affluenza di pubblico – misto di comuni mortali, influencers e celebrities – eppure sembrano già abbastanza.

Come queste ultime hanno deciso di prendere parte allo show, letteralmente in alcuni casi, distinguendosi on stage ed a bordo campo, lo scopriremo invece a breve.

Coachella 2024: il podio fashion del primo weekend

In veste di autentico défilé mondiale il Coachella ha, durante lo scorso weekend, ospitato le stravaganze di geni della moda e volti noti e si dà il caso che noi siamo qui riuniti oggi proprio allo scopo di ripercorrere insieme i migliori look esibiti, traendone se possibile qualche prezioso spunto fashion da sfruttare per la (si spera) vicina estate.

Lana Del Rey: è country-chic

Headliner – di nome e di fatto – per l’edizione di quest’anno è stata Lana Del Rey, la quale si è esibita nientemeno che durante la prima serata, quella di venerdì 12. Prevedibilmente lontana dal rischio di deludere le alte aspettative, l’artista ha letteralmente brillato sul palco sfoggiando due sontuosissimi abiti, rispettivamente uno corto ed uno lungo, interamente ricoperti di lucenti cristalli firmati Dolce&Gabbana.

Fil rouge dei suoi look – molto coerentemente con le ultime scelte musicali – lo stile country, seppur reinterpretato per l’occasione in una versione estremamente chic e ricercata. A colpire in un primo momento è stato il vestito drappeggiato ed azzurro indossato in apertura, corto e sbarazzino, dotato di scollo a cuore, gonna a ruota plissettata e cut out sotto il seno.

Nonostante il cambio d’abito per la chiusura dell’esibizione, però, non è cambiato affatto il risultato vincente. Il brand, come detto, era il medesimo ma questa volta si trattava di un lungo abito color argento di ispirazione anni Venti, luminosissimo ed adorno di lunghe frange a scendere a cascata sulle spalle.

Senza ombra di dubbio una mise da sera, completa di insita eleganza nei nove metri di strascico e, anche grazie a questo, di grande effetto. L’accento di stile western era inoltre conferito ad entrambi i look da un paio di stivali al ginocchio modello texano, anch’essi tempestati di lustrini, scelti nei toni dell’argento.

Alessandra Ambrosio tra ecopelle e frange

L’impronta è la stessa, ma questa volta ad essere diverso è il mood: Alessandra Ambrosio ha infatti ben pensato di proporci un alternativo ensemble dal gusto country, ma in chiave maggiormente trasgressiva e da giorno.

A comporre l’outfit particolarmente sensuale un babydoll bianco candido anch’esso accessoriato di strascico, un paio di pantaloncini culotte in ecopelle nera con cinturone lavorato, un chiodo oversize dalle lunghissime frange ed, ai piedi, un paio di biker effetto vintage con sperone.

Camila Coelho in total white

Tra l’orda di influencers che ha preso parte al Coachella 2024 ha senz’altro spiccato Camila Coelho. L’imprenditrice brasiliana ha fornito ai suoi 10 milioni di followers una mise total white perfettamente intonata al contesto del festival musicale più atteso di sempre, ma riproducibile da chiunque.

Anche in questo ultimo caso abbiamo un babydoll, ancora bianco e lasciato aperto sul davanti ma più ricco in volant, fiocchi e trasparenze esattamente come la tendenza lingerie tanto in auge negli ultimi tempi vuole.

L’audace paio di shorts è di nuovo scelto in bianco ottico, contrassegnato da voluminose balze in tessuto leggero increspato, mentre ad interrompere il candore del resto del look troviamo infine degli iconici camperos scelti in impalpabile suede color beige così come il cappello da cowgirl ton sur ton.

Emma Roberts colpisce con il suo look minimal

Durante questo primo weekend all’insegna del connubio vincente tra musica e fashion, a distinguersi per aver interpretato con estreme semplicità ed eleganza il prototipo comune di “cowgirl” è stata senza ombra di dubbio l’amatissima Emma Roberts la quale, con ogni probabilità, ha abbracciato la filosofia del “Less is more“.

L’attrice statunitense ha puntato tutto su di uno stile minimal e pulito il più possibile, corredato di immancabili stivali texani, marroni cioccolato e rigorosamente firmati Jeffrey Campbell, accostati ad un mini dress dal taglio a trapezio.

L’abito corto e dalla silhouette poco segnata mostra un interessante pattern color-block verde menta e bianco, mentre completavano il tutto il paio di occhiali dalla linea ovale, anche questi bianchi, nel celebre modello di Vogue Eyewear.