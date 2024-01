Lana Del Rey protagonista del Coachella 2024: quando e dove sarà

Fonte: Getty Images Lana Del Rey protagonista al "Coachella"

I fan più accaniti del mondo della musica e, in particolare, dei festival hanno ricevuto una delle notizie più attese del periodo invernale. Il festival Coachella ha finalmente pubblicato il cartellone con il programma dell’evento che accende la voglia di ballare fin dalla sua prima edizione, nel 1999. Tantissimi gli artisti che prenderanno parte all’evento, tra cui la seguitissima Lana Del Rey. Ecco e quando e dove si terrà il Coachella Festival 2024.

“Coachella”: quando e dove sarà il festival con Lana Del Rey

L’attesa per gli amanti del festival e della musica elettronica è finita. È stato pubblicato il cartellone del Coachella 2024. Gli healiner di quest’anno saranno Tyler, The Creator, Doja Cat e Lana Del Rey, che non si esibisce nel deserto dal 2004, ben dieci anni fa. Un evento attesissimo, che sancisce il ritorno della cantante scelta per animare i due venerdì del festival che avrà luogo all’Empire Polo Club di Indio, in California. Il festival, come di consueto, aprirà le porte nei 2 weekend centrali di aprile: quelli del 12-14 e del 19-21.

Un festival, che per l’edizione 2024, lascerà molto spazio alla musica latina con esibizione di artisti come Peso Pluma, Bizarrap, J Balvin, Latin Mafia, Son Rompe Pera, Santa Fe Klan e Hermanos Gutiérrez, ma anche in grado di regalare toni asiatici grazie alla presenza di Le Sserafim, Atarashii Gakko!, Jhené Aiko e del personaggio digitale Hatsune Miku.

“Coachella 2024”: gli altri artisti sul palco

Tra le esibizioni più attese, poi, sicuramente quelle de i Blur, Lil Uzi Vert, Ice Spice, Grimes, Lil Yachty, Deftones, Peggy Gou e Justice, oltre la reunion dei No Doubt, il gruppo statunitense che è diventato un’icona negli anni ’90 capitanato da Gwen Stefani.

L’annuncio, fatto anche dalla stessa Gwen Stefani, è avvenuto tramite un video pubblicato su Instagram in cui la cantante mostra i collage che fece per The Beacon Street Collection, per poi continuare con una videochiamata tra Stefani e il bassista Tony Kanal, il chitarrista Tom Dumont e il batterista Adrian Young in cui annunciano la reunion: “Let’s do a show!”

Cos’è il “Festival Coachella”

Nato nel 1999, il Coachella è un festival di musica elettronica che si tiene in una spianata desertica della California. L’evento, che avviene nelle settimane centrali di aprile, non è solo un momento per ascoltare tanta buona musica, ma anche un periodo in cui si possono scoprire nuovi trend e tendenze in fatto di moda e beauty. Al Coachella, infatti, tra artisti pronti a esibirsi e vip presenti come spettatori, non è difficile che nascano nuove mode pronte a diventare virali.

Nonostante la prima edizione del festival non riscosse il successo sperato, gli organizzatori non si sono arresi. Nel 2001, venne quindi organizzata la seconda edizione che ricevette un enorme successo, realizzando un evento che, ad oggi, si stima raccolga quasi 300 mila persone spalmate su i due weekend.

Un festival che è stato in grado di diventare un caso, grazie anche alle personalità iconiche che partecipano: un evento di musica e stile ormai internazionale, che ogni anno raccoglie visibilità e l’attenzione di pubblico e media. Non resta quindi che aspettare aprile per scoprire quali star si presenteranno all’evento, e soprattutto con quale outfit decideranno di passare il weekend musicale più ambito dell’anno.