Makeup Glitter ispirato al Coachella: scopri come realizzarlo in pochi step!

Lo sappiamo bene, uno dei trend di questa stagione sono proprio i glitter, ancora meglio se di tutti i colori! È da poco finito il festival Coachella, ma questa cascata di glitter sembra proprio non volersi esaurire. Come fare però per renderlo un trend portabile, sia da giorno che da sera, senza risultare troppo stravaganti?

In questo video vi mostro come ottenere un effetto estroso, ma non troppo vistoso, da poter sfoggiare ad una festa o una cena ma volendo da declinare anche in versione giorno, magari utilizzando dei glitter neri o di un solo colore. Basterà creare una base a matita, per delineare la zona dove vogliamo applicare i glitter, un primer apposito, i glitter prescelti e…il look è servito! Per questo tutorial ho utilizzato i glitter ed il primer di Nyx Professional Makeup, ma potete usare quelli che più preferite, basta che siano ad uso cosmetico!