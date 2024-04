Coachella 2024, date e artisti: cosa c’è da sapere

Fonte: IPA Lana Del Rey ospite al Coachella 2024

Con l’arrivo della primavera si riaccendono i riflettori sui grandi festival musicali all’aperto. Non può mancare il più grande, famoso e acclamato di questi. Il Coachella 2024 sta per iniziare: tra ruota panoramica, fiori, glitter e tanta buona musica, scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2024 del festival americano più amato di sempre.

“Coachella 2024”, dove e quando si farà

Tutto pronto per la nuova edizione del Coachella, il festival musicale che da sempre fa ballare e divertire gli amanti della musica elettronica e non provenienti da tutto il mondo. Anche quest’anno, il festival avrà luogo all’Empire Polo Club di Indio, in California, durante, come di consueto, i 2 weekend centrali di aprile: quelli del 12-14 e del 19-21. Un evento attesissimo, iconico, a cui possono partecipare solo i fortunati che sono riusciti a ottenere un biglietto: cosa tutt’altro che semplice.

Gli artisti sul palco del “Coachella 2024”

Come ogni anno, gli organizzatori del Coachella non si sono risparmiati, regalando agli spettatori un carnet di artiste e artiste incredibili per due weekend indimenticabili. Gli healiner di quest’anno saranno Tyler, The Creator, Doja Cat e Lana Del Rey: un ritorno incredibile e attesissimo, se si considera che non si esibisce nel deserto dal 2004, ben dieci anni fa.

Grandissima attesa anche per altri artisti iconici, che si susseguiranno una performance dopo l’altra: tra i più ambiti i Blur, Lil Uzi Vert, Ice Spice, Grimes, Lil Yachty, Deftones, Peggy Gou e Justice. Orecchie e occhi aperti anche per la storica reunion dei No Doubt, il gruppo statunitense che è diventato un’icona negli anni ’90 capitanato da Gwen Stefani.

Ad annunciarla qualche mese fa proprio Gwen Stefani, che aveva pubblicato un video su Instagram in cui la cantante mostra i collage che fece per The Beacon Street Collection, per poi continuare con una videochiamata insieme al bassista Tony Kanal, il chitarrista Tom Dumont e il batterista Adrian Young.

Oltre a questi grandi della musica, il festival ha deciso di lasciare spazio alla musica latina con le esibizioni di artisti come Peso Pluma, Bizarrap, J Balvin, Latin Mafia, Son Rompe Pera, Santa Fe Klan e Hermanos Gutiérrez, ma anche in grado di regalare toni asiatici grazie alla presenza di Le Sserafim, Atarashii Gakko!, Jhené Aiko e del personaggio digitale Hatsune Miku.

“Coachella 2024”, costo dei biglietti e dove vederlo

Partecipare a un evento come il Coachella è sicuramente un’emozione che chiunque vorrebbe provare una volta nella vita. Sfortunatamente, riuscire ad accaparrarsi i biglietti non è cosa semplice. Le prevendite vengono aperte qualche mese prima della data dell’evento, ma bisogna essere molto veloci perché in poche ore vanno sold out.

Per chi volesse provare a comprare i biglietti per Coachella 2025, è bene sapere che non è possibile acquistare un ingresso per le giornate singole, ma solo per weekend interi. I biglietti partono dai 500 dollari: esistono poi pacchetti per entrambi i weekend, parcheggio, notte in tenda e albergo.

Cosa diversa invece per l’area vip, quella da cui le celebrità hanno la possibilità di godersi il festival in una parte privilegiata. Per chi invece non vuole perdersi la musica del Coachella nonostante non possa essere presente, esiste una pagina YouTube livestream da cui si può assistere ai concerti in diretta. Per prepararsi a dovere, esiste anche una playlist di Youtube in cui è raccolta l’intera scaletta musicale dell’evento.