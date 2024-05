MI AMI 2024, date e cantanti che suoneranno al festival

Fonte: Getty Images Willie Peyote e Ditonellapiaga tra i cantanti del "Mi AMI 2024"

Tutto pronto per la nuova edizione del MI AMI Festival, lo storico evento musicale milanese che quest’anno festeggia un anniversario non da poco. Oltre alla consueta musica che accompagnerà gli spettatori per tre giorni, dal 24 al 26 maggio, gli organizzatori hanno programmato un concerto di apertura il 23 maggio con i CCCP- Fedeli alla Linea, per poi continuare a ballare per tutto il weekend. Scopriamo quando, dove, e chi ascolteremo nella diciottesima edizione del festival.

“MI AMI Festival 2024”, la grande serata di apertura

Quest’anno il MI AMI, grande festival musicale milanese di tre giorni, spegne 18 candeline. Un evento importantissimo per un festival ormai diventato storico all’interno del panorama musicale di Milano. Per festeggiare al meglio la maggior età, l’evento organizzato da Better Days con la direzione di Stefano Bottura e Carlo Pastore ha organizzato un concerto di apertura con i CCCP – Fedeli alla Linea.

Il concerto si terrà giovedì 23 maggio al Carroponte di Sesto San Giovanni a partire dalle ore 21, ma l’apertura dei cancelli è prevista per le ore 19. Un’apertura incredibile, per poi spostare la festa nei giorni successivi al Circolo Magnolia.

“In questo tempo storico sempre più polarizzato sul ‘testa o croce’, MI AMI è la terza faccia della medaglia: vuole far danzare gli opposti per creare nuovi significati, impensabili fino a prima, come nuove strade che si aprono. Come dire: non siamo né mainstream né underground, siamo qualcosa lì in mezzo, siamo quella terza via che sembra quasi un’equazione impossibile.” ha spiegato Stefano Bottura.

“MI AMI Festival 2024”, la line up dell’evento

Finita la serata di apertura, li MI AMI proseguirà con 3 giorni, dal 24 al 26 maggio, al Circolo Magnolia, alternando artisti, artiste e gruppi su più palchi in contemporanea. Non solo artiste e artisti italiani: nella giornata di domenica, infatti, potremo ascoltare una serie di gruppi internazionali come il gruppo francese Phoenix, le newyorkesi Cumgirl8, gli Erlend Øye e la Comitiva e il trio inglese Bar Italia.

Insieme a loro, ecco la lista completa dei cantanti che potremo ascoltare (alcuni anche per più di una volta) nel corso dei tre giorni:

Phoenix

Cumgirl8

Erlend Øye e la Comitiva

Bar Italia

Colapesce Dimartino

Tropico

Venerus

Marco Castello

Lucio Corsi

Daniela Pes

Ministri

Willie Peyote

Selton

Ditonellapiaga

Ele A

Diss Gacha

Centomilacarie

Alda

Tony Boy

Bello Figo

okgiorgio

Auroro Borealo

Tre Allegri Ragazzi Morti

Sxrrxwland

Coca Puma

Thru Collected

Ceri Wax

Tamango

Chiello

Ex-Otago

Laila Al Habash

Vale LP

Angelica

Pufuleti

Irbis

Giallorenzo

Giovanni Ti Amo

Lamante

memento

Santamarea

Tropea

Whitemary

Tony Scorpioni

Anna Castiglia

Mago Del Gelato

Marta Del Grandi

“MI AMI 2024”, date e orari

Tolta la serata di apertura, il MI AMI Festival animerà il Circolo Magnolia il 24, 25 e 26 maggio dalle ore 16 circa fino a tarda notte. Per partecipare, è necessario comprare i biglietti disponibili sul sito del festival, mentre gli abbonamenti sono già sold out. Per raggiungere il festival, oltre ai canonici mezzi, quest’anno l’organizzazione ha messo a disposizione una navetta gratuita. Il servizio sarà disponibile dalle 00:30 alle 5 (nelle notti di venerdì 24 e sabato 25) e dalle 00:30 alle 2:30 (nella notte di domenica 26).