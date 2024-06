Rock in Roma 2024, gli artisti e il programma completo dei concerti

La quattordicesima edizione del "Rock in Roma" accende la capitale con una serie di concerti per tutta l'estate

Fonte: IPA Annalisa e Tommaso Paradiso tra gli artisti del "Rock in Roma 2024"

Quasi tutto pronto per il Rock in Roma 2024, il festival internazionale che ogni anno accoglie a Roma grandi nomi della musica mondiale per una festa fatta di eventi e concerti che, quest’anno, animano la città per gran parte dell’estate. Una scaletta corposa, fatta di grandi esponenti della musica nostrana e non solo. Ecco la line-up completa.

“Rock in Roma 2024”, date e location del festival

A partire da venerdì 13 giugno Roma ospiterà la quattordicesima edizione del Rock in Roma, il festival musicale che animerà la capitale con concerti e grandi eventi live fino al 3 agosto. Un evento ormai conosciuto a livello internazionale non solo per la qualità delle esibizioni che propone, ma anche per il mix perfetto di generi che calcano il palco: dal rock al pop, passando per l’heavy e il rap fino alla musica indie, il Rock in Roma si propone come un festival inclusivo, capace di incontrare ogni tipo di gusto musicale.

Anche quest’anno, il festival prenderà vita all’interno dell’ippodromo delle Capannelle alla Cavea dell’auditorium Parco della musica Ennio Morricone.

“Capannelle è la nostra sede naturale. L’ippodromo non nasce per i concerti. La nostra sfida in futuro sarà ricollocare spazi urbani esistenti e reinventare nuove soluzioni. Penso alla Vela di Calatrava o all’Ippodromo di Tor di Valle. Il prossimo obiettivo, più che trovare una nuova location, sarà quella di trovare nuovi luoghi in periferia, penso a Corviale e Tor Bella Monaca, due luoghi simbolo della città, come spin-off per moltiplicare i palchi” ha raccontato Sergio Giuliani, fondatore dell’evento insieme a Maxmiliano Bucci in un’intervista per The Hollywood Reporter Roma.

“Rock in Roma 2024”, cantanti e programma

Non solo grandi concerti, ma anche serate evento che ospiteranno cantanti, dj e dj set pronti a far cantante e ballare la capitale. Un programma fittissimo diviso in due location. Ecco la line-up completa.

Gli eventi all’ippodromo delle Campanelle

13 giugno: serata di apertura con i CCCP – Fedeli alla Linea

serata di apertura con i CCCP – Fedeli alla Linea 14 giugno: Gemitaiz

Gemitaiz 15 giugno: Gabry Ponte e il Rock Me Pride, un evento che, oltre ad Annalisa , chiamerà sul palco una serie di artisti di grande successo.

Gabry Ponte e il Rock Me Pride, un evento che, oltre ad , chiamerà sul palco una serie di artisti di grande successo. 16 giugno: La prima festa, evento in cui potremo ascoltare Carl Brave, Noemi, Ditonellapiaga, Lil Jolie e molti altri.

La prima festa, evento in cui potremo ascoltare Carl Brave, Noemi, Ditonellapiaga, Lil Jolie e molti altri. 17 giugno: Tropico

Tropico 19 giugno: La Sad

La Sad 21 giugno: Salmo & Noyz Narcos

Salmo & Noyz Narcos 22 giugno: Teenage Dream, l’evento per gli amanti dei cartoni animati e delle nostalgiche note degli anni 2000

Teenage Dream, l’evento per gli amanti dei cartoni animati e delle nostalgiche note degli anni 2000 25 giugno: Babymetal

Babymetal 28 giugno: Geolier

Geolier 30 giugno: Calcutta

Calcutta 3 luglio: Gigi D’Agostino

Gigi D’Agostino 4 luglio: Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso 5 luglio: Bruce Dickinson

Bruce Dickinson 8 luglio: Placebo

Placebo 11 luglio: Massimo Pericolo

Massimo Pericolo 12 luglio: Voglio tornare negli anni ’90, altro spettacolo per i grandi nostalgici

Voglio tornare negli anni ’90, altro spettacolo per i grandi nostalgici 13 luglio: Lacrima Day, evento di musica indie che supporterà il tema della salute mentale con iniziative, appuntamenti e ospiti.

Lacrima Day, evento di musica indie che supporterà il tema della salute mentale con iniziative, appuntamenti e ospiti. 16 luglio: 21 Savage

21 Savage 18 luglio: BNKR44

BNKR44 19 luglio: Club Dogo

Club Dogo 20 luglio: appuntamento col Deejay Time

appuntamento col Deejay Time 24 luglio: Marlene Kuntz

Marlene Kuntz 26 luglio: Vita a 30 anni vs We love anni 2000

Vita a 30 anni vs We love anni 2000 27 luglio: Tedua

Gli eventi a Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Grande hype anche per gli eventi attivi sul secondo palco del Rock in Roma 2024, che quest’anno ospiterà questi live: