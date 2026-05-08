Vanilla Ninja all’Eurovision 2026, chi sono le artiste dell’Estonia

Le Vanilla Ninja sono un pezzo di storia del pop-rock estone e sono pronte a rappresentare orgogliosamente il proprio Paese all'Eurovision 2026

Getty Images Le Vanilla Ninja all'Eurovision 2026

Il countdown per l’Eurovision Song Contest 2026 è ufficialmente iniziato e, tra i grandi ritorni più attesi sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna, c’è quello delle Vanilla Ninja. Il trio tutto al femminile che ha fatto sognare l’Europa nei primi anni Duemila torna a rappresentare l’Estonia con il brano Too Epic to Be True, promettendo una performance carica di energia.

Tre icone degli anni Duemila

Formatesi nel 2002 a Tallinn, le Vanilla Ninja non sono delle esordienti. Chi ha vissuto l’epoca dei video su MTV ricorderà sicuramente hit come Tough Enough e Blue Tattoo, che le hanno rese delle vere icone pop-rock in Germania, Austria e Svizzera.

Dopo un periodo di pausa e alcuni cambi di formazione, oggi il trio è tornato alla carica con le storiche Lenna Kuurmaa e Piret Järvis e la new entry Kerli Kivilaan. La loro vittoria all’Eesti Laul 2026 è stata un vero trionfo popolare: nonostante la giuria tecnica avesse preferito altri nomi, il pubblico le ha favorite col 35% dei voti, confermando che l’amore per queste “vibe queens” è più vivo che mai.

Dietro l’estetica rock e le chitarre elettriche si nascondono tre donne dalla personalità fortissima, molto amate in patria e non solo per la musica. Lenna Kuurmaa è la frontwoman del gruppo, una vera istituzione in Estonia. Oltre a una carriera solista di successo, fa la mamma a tempo pieno ed è un punto di riferimento per l’empowerment femminile.

Piret Järvis non è solo una musicista di talento, ma anche un volto noto della televisione estone e una giornalista stimata. Nel 2017 ha sposato il musicista Egert Milder in una romantica cerimonia in Georgia e la coppia oggi ha due figli. In passato Piret è stata persino eletta “donna più attraente dell’Estonia”.

Infine, la nuova arrivata Kerli Kivilaan, entrata ufficialmente nel gruppo nel 2022 dando un tocco di modernità al sound delle Vanilla Ninja. È la sorella minore di Triinu Kivilaan, ex membro del gruppo, e porta con sé un’esperienza maturata in altre band e come solista.

Di cosa parla Too epic to be true, la canzone dell’Estonia all’Eurovision 2026

Too epic to be true, il brano che rappresenta l’Estonia all’Eurovision 2026 è stato scritto dallo storico autore Sven Lõhmus, considerato il “Re Mida” del pop estone, che collabora con la band fin dagli esordi.

Si tratta di un pezzo pop-rock malinconico ma potente, che parla di un amore tanto intenso da sembrare quasi irreale. Per l’occasione, le Vanilla Ninja hanno preparato una versione ancora più “stadium rock”, con un finale pirotecnico che promette di infiammare l’arena.

In un’epoca che le artiste definiscono “un po’ oscura e caotica”, la canzone racconta di una connessione così profonda e inaspettata da sembrare, appunto, irreale: “Vogliamo che il pubblico pensi ai momenti epici della propria vita”, hanno dichiarato, descrivendo il brano come un messaggio di speranza e amore “oltre le regole”. Se la musica colpisce, la messa in scena promette di lasciare a bocca aperta. Le prime indiscrezioni dalle prove rivelano un’atmosfera drammatica giocata sui toni del rosso e del blu, con effetti visivi che richiamano fulmini e lava incandescente.