Noam Bettan all’Eurovision 2026, chi è il cantante di Israele

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Israele partecipa all’Eurovision Song Contest 2026 con la voce di Noam Bettan, cantautore in forte ascesa, noto per la sua voce intensa e la capacità di spaziare tra diverse lingue. Sarà lui a salire sul palco di Vienna per provare a entrare nella rosa degli artisti finalisti con il brano Michelle.

Chi è Noam Bettan

Classe 1998, Noam Bettan è nato a Ra’anana, in Israele, da una famiglia ebrea di origini francesi (i genitori sono immigrati da Grenoble). Questo legame culturale è molto forte in lui: Noam parla fluentemente ebraico, francese e inglese, lingue che spesso intreccia nella sua musica.

Ha iniziato a farsi conoscere subito dopo il servizio militare, partecipando nel 2018 al talent show Aviv or Eyal, dove si è classificato al terzo posto. Il 2026 è stato l’anno della sua consacrazione definitiva: Noam ha vinto la dodicesima stagione del celebre talent show israeliano HaKokhav HaBa (Rising Star), ottenendo il diritto di rappresentare il suo Paese all’Eurovision Song Contest.

Ha pubblicato l’album di debutto Me’al HaMayim (Sopra l’acqua) nel 2023. Buba è uno dei suoi brani più famosi, arrivato ai vertici delle classifiche radiofoniche israeliane.

Noam è molto apprezzato per la sua versatilità: passa con naturalezza da ballate emozionanti a pezzi pop più ritmati, mantenendo sempre un’impronta vocale molto riconoscibile e “internazionale”, grazie proprio al suo background franco-israeliano. Il suo stile è un pop moderno con influenze cantautorali, spesso caratterizzato da testi profondi e malinconici.

Noam Bettan all’Eurovision 2026

Il brano scelto per la competizione si intitola Michelle, rilasciato ufficialmente il 5 marzo 2026, giorno del suo compleanno. È una power ballad moderna che mette in risalto tutte le caratteristiche vocali di Noam.

Il testo esplora il tema di un amore tossico e tormentato. La “Michelle” del titolo è una figura che lo ha lasciato in un “vortice” emotivo (nel testo usa la metafora del carousel, la giostra). È un brano che parla di perdita, oscurità e della difficoltà di lasciar andare qualcuno che si ama ancora nonostante il dolore.

Per la finale di Vienna, le indiscrezioni parlano di una messa in scena che gioca molto sui contrasti di luce e ombra, coerentemente con il tema della canzone “passare dall’oscurità alla luce”.

Noam è considerato uno dei favoriti per la qualità tecnica della sua voce. Molti critici lo paragonano a una versione più moderna di Amir (che rappresentò la Francia nel 2016), proprio per la sua capacità di mescolare la cultura francese con quella mediorientale.

Le polemiche sulla partecipazione di Israele all’Eurovision

Non è un mistero che la partecipazione di Israele sia stata oggetto di dibattito, tanto che Spagna, Paesi Bassi, Slovenia, Irlanda e Islanda hanno deciso di boicottare la kermesse musicale non partecipando all’edizione 2026. L’EBU ha comunque confermato la regolarità della presenza del paese dopo aver analizzato il testo di Michelle per assicurarsi che non contenesse messaggi politici.

Michelle, la traduzione del brano di Noam Bettan

Il cantante israeliano salirà sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026 nel corso della prima semifinale, in programma il 12 maggio, cercando di strappare un posto per la finalissima del 16 maggio. Ecco la traduzione del brano:

Michelle, è un amore velenoso

Sono nell’oscurità

Come hai potuto lasciarmi nell’ombra

Una stella senza gloria

Una grande pazza

Mi alzo e cado

Oh Michelle

Non so più cosa fare

Eri la mia luce

Dio ti prego svegliami

Sono sprofondato nel buio

Riportami un po’ di speranza

E la mia mademoiselle

Allora ballo, ballo con il dolore

Mi vedrai ridere, ridere di nuovo

Sei il mio dolore, io ero solo uno sfondo

Ho gridato, gridato, gridato

Michelle

Ti lascio andare, addio mia bella

Ti lascio andare ma ti amo

La regina dei problemi

Michelle, Michelle, Michelle, Michelle

Camminando per

Florentin

Occhi d’oceano

Ricordi

Io sto perdendo la mente

Un angelo ma è inferno

Intrappolato nella tua giostra

Giro e giro

Sotto il tuo incantesimo

Michelle

Ti lascio andare, addio mia bella

Ti lascio andare ma ti amo

La regina dei problemi

Michelle, Michelle, Michelle, Michelle

E forse alla fine

Andrà bene per noi

Prego per te

Che tu possa meritare di amare

Tra una lacrima e l’altra

C’è qualcuno che ascolterà

C’è qualcuno che ascolterà Michelle

Ti lascio andare, addio mia bella

Michelle

La regina dei problemi

Michelle, Michelle, Michelle, Michelle