Noam Bettan all’Eurovision 2026, chi è il cantante di Israele

Israele partecipa all’Eurovision Song Contest 2026 con la voce di Noam Bettan, cantautore in forte ascesa, noto per la sua voce intensa e la capacità di spaziare tra diverse lingue. Sarà lui a salire sul palco di Vienna per provare a entrare nella rosa degli artisti finalisti con il brano Michelle.
Chi è Noam Bettan
Classe 1998, Noam Bettan è nato a Ra’anana, in Israele, da una famiglia ebrea di origini francesi (i genitori sono immigrati da Grenoble). Questo legame culturale è molto forte in lui: Noam parla fluentemente ebraico, francese e inglese, lingue che spesso intreccia nella sua musica.
Ha iniziato a farsi conoscere subito dopo il servizio militare, partecipando nel 2018 al talent show Aviv or Eyal, dove si è classificato al terzo posto. Il 2026 è stato l’anno della sua consacrazione definitiva: Noam ha vinto la dodicesima stagione del celebre talent show israeliano HaKokhav HaBa (Rising Star), ottenendo il diritto di rappresentare il suo Paese all’Eurovision Song Contest.
Ha pubblicato l’album di debutto Me’al HaMayim (Sopra l’acqua) nel 2023. Buba è uno dei suoi brani più famosi, arrivato ai vertici delle classifiche radiofoniche israeliane.
Noam è molto apprezzato per la sua versatilità: passa con naturalezza da ballate emozionanti a pezzi pop più ritmati, mantenendo sempre un’impronta vocale molto riconoscibile e “internazionale”, grazie proprio al suo background franco-israeliano. Il suo stile è un pop moderno con influenze cantautorali, spesso caratterizzato da testi profondi e malinconici.
Noam Bettan all’Eurovision 2026
Il brano scelto per la competizione si intitola Michelle, rilasciato ufficialmente il 5 marzo 2026, giorno del suo compleanno. È una power ballad moderna che mette in risalto tutte le caratteristiche vocali di Noam.
Il testo esplora il tema di un amore tossico e tormentato. La “Michelle” del titolo è una figura che lo ha lasciato in un “vortice” emotivo (nel testo usa la metafora del carousel, la giostra). È un brano che parla di perdita, oscurità e della difficoltà di lasciar andare qualcuno che si ama ancora nonostante il dolore.
Per la finale di Vienna, le indiscrezioni parlano di una messa in scena che gioca molto sui contrasti di luce e ombra, coerentemente con il tema della canzone “passare dall’oscurità alla luce”.
Noam è considerato uno dei favoriti per la qualità tecnica della sua voce. Molti critici lo paragonano a una versione più moderna di Amir (che rappresentò la Francia nel 2016), proprio per la sua capacità di mescolare la cultura francese con quella mediorientale.
Le polemiche sulla partecipazione di Israele all’Eurovision
Non è un mistero che la partecipazione di Israele sia stata oggetto di dibattito, tanto che Spagna, Paesi Bassi, Slovenia, Irlanda e Islanda hanno deciso di boicottare la kermesse musicale non partecipando all’edizione 2026. L’EBU ha comunque confermato la regolarità della presenza del paese dopo aver analizzato il testo di Michelle per assicurarsi che non contenesse messaggi politici.
Michelle, la traduzione del brano di Noam Bettan
Il cantante israeliano salirà sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026 nel corso della prima semifinale, in programma il 12 maggio, cercando di strappare un posto per la finalissima del 16 maggio. Ecco la traduzione del brano:
Michelle, è un amore velenoso
Sono nell’oscurità
Come hai potuto lasciarmi nell’ombra
Una stella senza gloria
Una grande pazza
Mi alzo e cado
Oh Michelle
Non so più cosa fare
Eri la mia luce
Dio ti prego svegliami
Sono sprofondato nel buio
Riportami un po’ di speranza
E la mia mademoiselle
Allora ballo, ballo con il dolore
Mi vedrai ridere, ridere di nuovo
Sei il mio dolore, io ero solo uno sfondo
Ho gridato, gridato, gridato
Michelle
Ti lascio andare, addio mia bella
Ti lascio andare ma ti amo
La regina dei problemi
Michelle, Michelle, Michelle, Michelle
Camminando per
Florentin
Occhi d’oceano
Ricordi
Io sto perdendo la mente
Un angelo ma è inferno
Intrappolato nella tua giostra
Giro e giro
Sotto il tuo incantesimo
Michelle
Ti lascio andare, addio mia bella
Ti lascio andare ma ti amo
La regina dei problemi
Michelle, Michelle, Michelle, Michelle
E forse alla fine
Andrà bene per noi
Prego per te
Che tu possa meritare di amare
Tra una lacrima e l’altra
C’è qualcuno che ascolterà
C’è qualcuno che ascolterà Michelle
Ti lascio andare, addio mia bella
Michelle
La regina dei problemi
Michelle, Michelle, Michelle, Michelle