Eurovision 2026, la classifica: chi sono i primi 10 finalisti

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Ansa Akylas, il rappresentate per la Grecia all'Eurovision 2026, è tra i primi finalisti

Martedì 12 maggio Vienna ha finalmente acceso i riflettori sulla settantesima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Una prima semifinale, quella andata in onda su Rai 2 con il commento per l’Italia di Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, che ha decretato ufficialmente i primi dieci Paesi pronti a contendersi la finale. Il voto, diviso tra televoto e giurie nazionali, ha regalato alcune conferme ma anche diverse sorprese. Ecco la classifica.

“Eurovision 2026”, la classifica della prima semifinale

Sul palco della Wiener Stadhalle 15 Paesi si sono giocati tutto in una delle serate più attese dell’Eurovision Song Contest 2026. Con performance impeccabili, staging divertenti e qualche momento già destinato a diventare meme, la prima semifinale ha ufficialmente decretato i primi 10 finalisti di questa edizione.

Come da tradizione, i qualificati sono stati annunciati solo alla fine della serata e in ordine casuale, senza alcun riferimento ai punteggi reali. Un meccanismo che ogni anno riesce comunque a trasformare gli ultimi minuti dello show in un mix di ansia collettiva, urla liberatorie e facce decisamente meno entusiaste.

Tra le promosse della serata c’è una Finlandia che conferma tutto quello che i fan avevano previsto nelle ultime settimane: era tra le favorite e ha giocato le sue carte nel migliore dei modi. Ottimo riscontro anche per Grecia e Moldavia, due delle esibizioni più riconoscibili della semifinale, capaci di lasciare il segno sia per la messa in scena che per l’identità musicale.

Passa il turno anche Israele che, nonostante le polemiche e le proteste esterne legate alla partecipazione al contest, è riuscito comunque a conquistare abbastanza voti per ottenere un posto in finale.

Si fermano invece Portogallo, Georgia, San Marino, Estonia e Montenegro. E proprio l’eliminazione di San Marino ha lasciato più di qualche dubbio anche ai commentatori italiani Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, che durante la diretta hanno più volte sottolineato come la performance di Senhit meritasse, secondo loro, un posto tra i finalisti.

Ecco quindi i primi 10 finalisti con le rispettive canzoni:

Grecia: Akylas – Ferto

Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Belgio: ESSYLA – Dancing on the Ice

Svezia : FELICIA – My System

: FELICIA – Moldavia: Satoshi – Viva, Moldova!

Israele: Noam Bettan – Michelle

Serbia: LAVINA – Kraj Mene

Croazia: LELEK – Andromeda

Lituania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Polonia: ALICJA – Pray

I Paesi in gara nella seconda semifinale dell’Eurovision 2026

La corsa verso la finale continua giovedì 14 maggio con la seconda semifinale, ultimo appuntamento prima della serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest 2026. A salire sul palco sono i restanti Paesi tra ritorni attesissimi, outsider e alcune delle performance più chiacchierate di questa edizione.

Nel frattempo alcuni Paesi hanno già un posto assicurato in finale. Si tratta delle storiche Big Five – Italia, Francia, Germania e Regno Unito – che accedono di diritto all’ultimo atto del contest. A queste si aggiunge anche l’Austria, qualificata automaticamente in quanto Paese ospitante di questa edizione.

Durante la prima semifinale il pubblico ha già potuto vedere esibirsi Italia e Germania, salite sul palco pur senza essere in gara per la qualificazione. Un’anteprima che ha permesso ai fan di iniziare a farsi un’idea delle performance che vedremo nuovamente in finale.

Assente invece la Spagna che, pur facendo storicamente parte delle Big Five, quest’anno ha deciso di non partecipare all’Eurovision come forma di protesta.

I Paesi che si esibiscono durante la seconda semifinale sono: