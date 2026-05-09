Linda Lampenius & Pete Parkkonen all’Eurovision 2026, chi è il duo della Finlandia

Un violino e una voce che squarciano l'aria rarefatta di Eurovision 2026: chi sono davvero Linda Lampenius & Pete Parkkonen, in gara per la Finlandia

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Getty Images Linda Lampenius & Pete Parkkonen a Eurovision 2026 per la Finlandia

Linda Lampenius e Pete Parkkonen sono il duo che difende i colori finlandesi all’Eurovision 2026 con Liekinheitin, un brano interamente in finlandese scelto tramite la selezione UMK alla Nokia Arena di Tampere. Il titolo significa più o meno “lanciafiamme”, e rende bene l’idea di quello che fanno sul palco quando mischiano pop nordico moderno, una vena rock e l’eleganza classica del violino di Linda, che taglia l’aria come una scintilla in slow motion. L’idea del progetto nasce in studio. Quando Linda stava lavorando sul brano quando il produttore Antti Riihimäki propone di coinvolgere Pete, e da lì la chimica artistica è scattata praticamente all’istante, tra perfezionismo e coinvolgimento emotivo quasi ostinato. Il risultato è una performance senza sbavature, che punta tutto su intimità, intensità interpretativa e un racconto visivo molto curato, più da corto cinematografico che da “semplice” canzone in gara.

Eurovision 2026, chi è il duo finlandese

Linda Lampenius, classe 1970, è una violinista finlandese di fama internazionale, cresciuta nella musica classica e abituata ai palchi “seri”, quelli delle orchestre e delle sale da concerto, prima di iniziare a contaminare il suo violino con linguaggi più pop. Il caos colorato di Eurovision 2026 porta un’artista di cristallo in mezzo a un luna park: delicata ma scintillante, e infatti la regia insiste spesso sui suoi assoli come momento emotivo centrale del brano.

Pete Parkkonen, nato nel 1990, invece, è la voce. Un cantante pop/soul molto amato in Finlandia, con una carriera già avviata e un timbro caldo, sporco il giusto, che sul palco bilancia la precisione di Linda con qualcosa di più terrestre, più carnale. Sono però molto diversi fra loro: lei arriva dal mondo classico, lui da quello pop, e Liekinheitin sembra costruita apposta per farli incontrare a metà strada, senza che nessuno dei due debba rinunciare alla propria identità.

Getty Images

Da UMK a Vienna

La loro avventura parte da Uuden Musiikin Kilpailu 2026, la selezione nazionale finlandese. In finale battono altri sei concorrenti e vincono con un vero plebiscito, dominando sia le giurie internazionali che il televoto. Il dato più impressionante è che si portano a casa il 55,80% del televoto, pari a 492 punti, stabilendo un nuovo record UMK e superando perfino il boom di Käärijä ai tempi di Cha Cha Cha.

Liekinheitin è firmata dagli stessi Lampenius e Parkkonen insieme a Vilma Alina, Lauri Halavaara e Antti Riihimäki, e gioca sulla tensione fra fragilità e potenza: da una parte le linee vocali di Pete, dall’altra il violino di Linda che passa da sussurro a grido. Live, la cosa non è solo scenografia perché Linda suonerà davvero il violino sul palco di Vienna, un dettaglio che i fan stanno già vivendo come una piccola promessa di vera musica in mezzo a tanta elettronica e basi pre-caricate.

La Finlandia si esibisce nella prima semifinale del 12 maggio, settima in scaletta, una posizione spesso considerata favorevole perché ti ritrovi nel cuore della serata, né troppo presto né troppo tardi. Secondo diversi siti di betting e analisi eurovisive, il duo è fra i principali favoriti alla vittoria, tanto da essere indicato da alcuni come la migliore chance finlandese di un secondo trionfo dopo i Lordi del 2006.

E loro come la vivono? Nelle interviste parlano spesso di spirito di squadra e di quella strana fratellanza che si crea dietro le quinte tra delegazioni, nonostante la gara e i pronostici, come se Eurovision fosse, prima di tutto, una grande gita scolastica internazionale. Guardandoli reagire ai commenti dei fan e alle altre canzoni in gara, colpisce sembrano sinceramente toccati da tutto quello che sta succedendo senza manifestare un vero atteggiamento da star intoccabili, più la vibe di due persone che si guardano e pensano “ok, sta davvero succedendo, respira e goditela”.