Addio alla giornalista Daniela Mazzacane, l’ultimo messaggio per il marito

Addio alla giornalista Daniela Mazzacane

Si è spenta a 59 anni la giornalista Daniela Mazzacane dopo una lunga malattia. Su Instagram l’ultimo post è dedicato al marito e ai bellissimi “31 anni di vita insieme”. I colleghi del Tg Norba si stringono nel dolore attorno alla sua famiglia e alle due figlie che lascia troppo prematuramente.

Addio a Daniela Mazzacane

Il mondo del giornalismo è in lutto per Daniela Mazzacane, conduttrice di telegiornali, rubriche e programmi di TeleNorba. La malattia se l’è portata via ad appena 59 anni. Sulla pagina Instagram dell’emittente televisiva, dove aveva lavorato per molti anni, l’annuncio della sua scomparsa: “Addio a Daniela Mazzacane giornalista e conduttrice di #Telenorba. Ci stringiamo tutti al dolore dei familiari.

R.I.P. Daniela che la terra ti sia lieve 🙏” .

Daniela Mazzacane, l’ultimo post su Instagram per il marito

A fine giugno Daniela Mazzacane aveva pubblicato sul suo profilo Instagram un post, l’ultimo della sua vita, dove ringraziava il marito per i meravigliosi anni vissuti insieme. Scriveva a commento di una foto di famiglia solare e felice: “Ogni giorno sono grata al Signore per averci concesso di costruire il nostro amore, mai privo di ostacoli e sacrifici, di discussioni e momenti difficili, ma superati sempre con il rispetto, l’amore e la forza del cuore ❤️❤️❤️grazie a mio marito e alle mie bambine per tutto quello che siamo oggi dopo 31anni di vita insieme”.

Dopo un mese da questo messaggio la tragedia. Moltissimi gli amici e i colleghi che hanno voluto lasciare un ricordo della giornalista scomparsa prematuramente. “Sei stata una Mosca bianca. Una persona che ha sempre creduto nel talento dei giovani artisti pugliesi. Hai sempre cercato di aiutarci, di supportarci, Una grandissima professionista. Sei stata la mamma di tantissimi giovani artisti. Grazie Daniela, per averci fatto il dono della tua vita”. “Eri la mia bionda preferita, con il tuo sorriso illuminavi la giornata. Riposa in pace e continua ad allietarci da lassù.😘”.

E ancora: “Ci mancherai tanto”. “Che tristezza.. un abbraccio alla famiglia e a tutti i colleghi .. una grande professionista… una grande amica.” “Sono sempre stata colpita dalla sua eleganza, e compostezza. La mia ammirazione per questa Donna è infinita, nei suoi occhi leggevo tanta umanità. Apprendere stamattina da mia figlia che Daniela non c’è più mi ha lasciato senza parole e grande dolore🙏❤️”.

Chi era Daniela Mazzacane

Daniela Mazzacane aveva esordito al Tg Norba 25 anni fa, conducendo l’edizione delle 7.30. Poi ha condotto e coordinato il Tg Prima; è stata anche tra le presentatrici di Pomeriggio Norba prima di essere colpita dalla malattia. Da sempre molto amata dal pubblico televisivo, ha anche condotto e presenziato a molti eventi al di fuori del piccolo schermo, diversi dei quali a scopo benefico.