Fonte: IPA Claudio Graziano

È morto Claudio Graziano. Il Presidente di Fincantieri, che aveva appena perso la moglie, è stato trovato senza vita a 70 anni in circostanze da chiarire ma l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Il Generale non avrebbe retto al dolore per la scomparsa della sua Marisa Lanucara, che gli è rimasta a fianco per una vita intera, decidendo probabilmente di porre fine alla sua. I messaggi di cordoglio sono numerosissimi, a cominciare da quello del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, tra i primi a scrivere su X.

Chi era Marisa Lanucara

La moglie di Claudio Graziano si è spenta il 10 aprile 2023 e di lei non si hanno notizie, se non che era sposata con Claudio Graziano e che viveva con lui a Roma. “È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Marisa Lanucara, di 65 anni, coniugata con Claudio Graziano. Lo annunciano con profondo dolore il marito e la famiglia tutta. Le esequie si celebreranno mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 11 presso la chiesa Salus Infirmorum del Policlinico Militare Celio, piazza Celimontana 50, Roma. La camera ardente è allestita martedì 11 aprile dalle ore 9 alle 19 presso la camera mortuaria del Policlinico Militare Celio. Si ringrazia quanti parteciperanno”, si legge nel necrologio scritto dalla famiglia per annunciare la sua scomparsa.

Numerosi i messaggi di vicinanza scritti per sostenere il Generale Claudio Graziano, che aveva affrontato questo dolore con coraggio sebbene gli accadimenti recenti raccontino un altro scenario. A distanza di poco più di un anno, il Presidente di Fincantieri è stato trovato senza vita in circostanze da chiarire ma pare che si sia trattato di suicidio.

Claudio Graziano, chi era il Presidente di Fincantieri

Militare di lungo corso, Claudio Graziano ha ricoperto il ruolo di Capo di Stato Maggiore della Difesa dal febbraio 2015 al novembre 2018, per poi diventare presidente del Comitato militare dell’Unione Europea. A maggio 2022, Cassa depositi e prestiti lo aveva indicato come nuovo presidente del Consiglio di amministrazione di Fincantieri, tra i più importanti complessi cantieristici del mondo mentre da settembre 2022 era Presidente di Assonave.

Nato a Torino nel 1953, Graziano si è laureato in Scienze Strategiche Militari all’Accademia Militare di Modena e alla Scuola di Applicazione di Torino, perfezionandosi poi con la laurea in Scienze Diplomatiche e Internazionali a Trieste, un Master in Scienze Strategiche, e la specializzazione in Scienze Umane a Roma.

Ha ricoperto negli anni i ruoli di Capo della Segreteria di Stato Maggiore del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Comandante di reggimenti alpini e Addetto Militare presso l’Ambasciata d’Italia a Washington D.C. È stato inoltre al comando della Brigata alpina Taurinense in Afghanistan e della Brigata Multinazionale Kabul. Nella sua carriera, è stato anche istruttore militare di sci.

“La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole. Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa”, ha scritto Antonio Tajani su X. “Sono sgomento e sconvolto dopo aver appreso la notizia della morte del generale Claudio Graziano. Ho avuto l’onore di apprezzarne le straordinarie capacità in ambito militare e di gestione nell’incarico a Bruxelles di Presidente del comitato militare dell’Unione Europea per finire con la più recente responsabilità di Presidente di Fincantieri”, ha invece aggiunto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.