Chi è Massimo Palma, il fidanzato di Cristina D’Avena

editato in: da

Cristina D’Avena, Licia dolce Licia torna in tv: “Sono pazza di gioia”

L’intramontabile Cristina D’Avena fa coppia fissa ormai da tempo con Massimo Palma. Un uomo che ha a che fare con il mondo dello spettacolo ma di cui non si sa molto, anche perché la cantante non ama condividere troppe informazioni in merito alla sua vita privata, nonostante sia molto attiva (e seguita) sui social.

Cristina ha conosciuto Massimo per caso e da allora è stato un vero colpo di fulmine. Lui dal 1989 è titolare e responsabile dell’agenzia di spettacolo Crioma s.r.l., con la quale si occupa di numerosi artisti, tra cui la stessa compagna. I due sono molto affiatati e lui la segue praticamente in ogni occasione.

Massimo Palma è laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna e in passato ha collaborato anche con la Warner Music Italy, con la quale a quanto pare si è impegnato attivamente nella produzione dell’album Duets Forever – Tutti cantano Cristina, uscito nel 2018 e che ha visto duettare la cantante con artisti famosi del calibro di Elisa, Malika Ayane, Patty Pravo, Alessandra Amoroso e Nek, riarrangiando le intramontabili sigle dei cartoni animati.

Fino a qualche anni fa non si avevano informazioni su Massimo Palma e la sua relazione storica con la D’Avena, anche perché la cantante si è sempre rifiutata di rispondere alle domande in merito a questa parte importante della sua vita. Poi le cose sono cambiate e adesso sappiamo con certezza quanto i due siano legati da un amore profondo.

Cristina ha speso per lui bellissime parole: “È un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta tanto”. Ma resta un unico rammarico, quello di non aver avuto insieme dei figli. In un’intervista a F ha ammesso: “È stata tutta colpa mia. Per una buona parte della vita non ci ho fatto caso. Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Continui a sentirti un’eterna ragazza”.

“Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo. Come possa succedere a quasi 54 anni è un altro discorso. O arriva il miracolo…(Oppure) so che ci sono molte tecniche all’avanguardia, ora”, ha aggiunto nell’intervista.

Come si dice, la speranza è l’ultima a morire e ben vengano tutti gli aiuti del caso per coronare un sogno d’amore bello e intenso come quello tra Cristina D’Avena e Massimo Palma. E chissà se nel frattempo i due decideranno di convolare a nozze, segnando un altro importante traguardo.