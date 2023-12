Fonte: IPA Clarissa e Cristina D'Avena: il legame e la somiglianza

La parentela si nota al primo sguardo: difficile riconoscere una dall’altra. Sarà per lo sguardo intenso e per quegli occhi grandi e dolcissimi che le accomunano, sarà per la lunga chioma corvina, ma Cristina e Clarissa D’Avena sono sorelle non solo di sangue e genealogia, ma anche nell’aspetto.

Oltre al fatto di essere identiche, sono anche molto affiatate e lavorano insieme, infatti Clarissa è l’ufficio stampa della cantante. Un bel legame il loro, che hanno raccontato in più di un’occasione e che la distanza anagrafica (hanno dieci anni di differenza) non ha mai scalfito.

Clarissa, chi è la sorella (ma non solo) di Cristina D’Avena

Classe 1974, segno zodiacale Scorpione, Clarissa D’Avena è l’ufficio stampa della sorella, la celebre cantante Cristina, l’artista la cui voce ha accompagnato intere generazioni di bambini intonando le sigle dei cartoni animati.

Le due hanno un bellissimo legame, come hanno raccontato in più di un’occasione. “Guai a chi me la tocca – aveva detto Cristina nel corso di un’intervista doppia rilasciata al settimanale Oggi -. Anche se va detta la verità: quando è nata Clarissa non ero contenta per niente. Fino a quel momento ero stata io la reginetta del ballo, figlia unica per ben dieci anni, in più avevo partecipato allo Zecchino, cantavo nel coro dell’Antoniano, mi sentivo fantastica. I miei erano convinti che sarebbe nato un maschio, invece arrivò lei”.

Nella stessa occasione la cantante aveva spiegato dei piccoli dispetti che le faceva quando era bambina e che anche la sorella ha percorso per un breve periodo la strada della musica, a partire dal 1978 quando ha preso parte a quel programma – lo Zecchino d’oro – in cui aveva mosso i primi passi proprio lei. Nel coro è stata circa otto anni.

Clarissa però aveva altri piani, tra cui quello di diventare psicologa. Quella strada non l’ha percorsa, ma è diventata l’ufficio stampa di diversi artisti, compresa la sorella Cristina.

“Viviamo in simbiosi, ci proteggiamo a vicenda e siamo spietatamente sincere l’una con l’altra”, aveva confessato a Oggi la cantante.

Le due sono state insieme ospiti di Verissimo, dove avevano raccontato che Clarissa la porta in giro per l’Italia in auto: “Sempre in macchina perché lei non prende l’areo, non prende il treno quindi…”. Parole su cui Cristina aveva scherzato: “È uno Scorpione: mi sgrida sempre, non c’è niente da fare”.

Nello studio di Silvia Toffanin avevano rivisto l’esibizione di una piccola Clarissa allo Zecchino d’oro, oltre a scatti del passato visibili sullo sfondo dell’intervista. Poi, con tanta ironia e affetto, Clarissa aveva rivelato due difetti della sorella: ritardataria e pigra. I pregi? “È sempre sorridente, è sempre positiva, ha veramente sempre una parola per tutti, quando noi siamo agitati lei è sempre calma”.

Cristina e Clarissa D’Avena, la somiglianza incredibile

A guardarle si potrebbe giocare al “trova le differenze” fallendo miseramente, perché Cristina e Clarissa D’Avena si somigliano tantissimo. I grandi occhi castani, i lunghi capelli, i lineamenti che sembrano stati cesellati in maniera identica: sono sorelle e si vede. Ma potrebbero quasi sembrare gemelle. Del resto, Cristina D’Avena non dimostra la sua età e lo stesso vale per Clarissa.

Gli scatti insieme (sul profilo Instagram della cantante sono numerosi, mentre quello della sorella è privato) mostrano con chiarezza quanto le due si somiglino. E anche il profondo affetto che le lega.