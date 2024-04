Ennesima frecciatina musicale di Taylor Swift a un ex, nel mirino c’è Fernando Alonso che però non resta in silenzio

Quando veniamo lasciate, noi altre, piangiamo con le amiche, mangiamo troppo gelato, magari ci tagliamo i capelli. Taylor Swift, quando viene lasciata, fattura. Invece che inviare un audio lungo un podcast all’amica del cuore, le cattiverie che ha da dire contro l’ennesimo uomo che la pianta in asso le urla dentro un microfono. E diventano un hit mondiale. E l’ultimo presunto ex finito nel mirino della popstar senza pietà sembra essere il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, che ha risposto alle “accuse” con un divertente video social.

La risposta di Fernando Alonso

The Tortured Poets Departments si intitola il nuovo album di Taylow Swift, letteralmente, il “dipartimento dei poeti torturati”. A finire sulla graticola, però, più che i poeti sono i maschi, per lo meno quelli che hanno avuto la fortuna/sfortuna di prendersi una cotta per la cantante più ricca del mondo.

Tra questi anche il campione dei motori Fernando Alonso, bersagliato nel brano Imgonnagetyouback, che significa “ti riconquisterò”. Nel frattempo, poi, in seguito al fidanzamento con il campione di football Travis Kelce, Taylor deve averci ripensato. Alonso non lo vuole più, ma non per questo ha deciso di non canzonarlo.

Piccole chiacchiere, grande amore,

comportarsi come se non mi interessasse quello che hai fatto,

io sono un’Aston Martin che hai guidato dritta nel fosso,

poi sei scappato a nasconderti.

Questa la strofa incriminata, che non è di certo passata inosservata né ad Alonso né ad Aston Martin, la scuderia per cui il pilota corre in Formula 1. Proprio sul profilo TikTok della casa auto è comparso un video del divertito Fernando che, con una faccia tosta che fa credere che in fondo se lo sia meritato, ascolta la canzone per poi far segno di far silenzio. Come a voler dire, “va bene, ti sei sfogata, ma adesso basta parlarne”. E la storia sembra essere piaciuta all’intero team di Formula 1 perché, dopo il post di Alonso, è comparso un secondo video dedicato a Taylor (con tanto di hashtag), dove si mostra una Aston Martin sbandare, così come descritto nel brano.

Tutti gli ex cantanti da Taylor Swift

Oriana Fallaci consigliava di non innamorarsi mai di uno scrittore, perché si sarebbe finiti inevitabilmente dentro uno dei suoi libri. Allo stesso modo, suggeriamo di non prendere neppure un caffè con Taylor, perché si finirà inevitabilmente derisi in una delle sue prossime canzoni. È la stessa fine che hanno fatto tutti, ma proprio tutti, i suoi ex. La lista è lunga.

I non famosi

Si inizia con il fidanzatino del liceo, raccontato nel brano Tim McGraw dell’album d’esordio, l’unico di cui Swift abbia un bel ricordo. Si prosegue con tale Jordan Alford che, nel brano Picture to Burn, viene descritto come un “rosso spezzacuori davvero pessimo a mentire”. Non è neppure un ex ma è comunque raccontato in Teardrops on my guitar Drew Hardwick, che non all’epoca pare non avesse idea che Taylor avesse una cotta per lui. Quando lo scoprì, una volta uscita la canzone, si presentò a casa della cantante per invitarla a un appuntamento ma lei, a quel punto, rifiutò. Concludiamo con Sam Armstrong, il cui tradimento è raccontato in Should’ve said no e che, oggi, è tra i più grandi hater di Swift su X.

I vip

Al da poco single Joe Jonas, che ha rotto con lei in una telefonata lunga appena 27 secondi, Taylor ha dedicato ben più di un brano. È una richiesta di scuse all’attore di Twilight, Taylor Lautner, il brano Back to December, brutalmente piantato da Swift. Ma oggi si è totalmente ripreso, è felicemente sposato e la moglie è una grande fan di Taylor, di cui non si perde neppure un concerto.

Dear John è dedicata a John Mayer, e a lui si riferiscono almeno altre cinque o sei canzoni. In totale, più tempo di quanto i due siano stati effettivamente assieme. Tra gli ex più odiati c’è il bel Jake Gillenhaal che ha rotto con la cantante con un sms e si è guadagnato un album intero e mesi e mesi di insulti social delle fan, le agguerritissime swifties.

In una delle sue canzoni più acide, Taylor chiede a Harry Styles se stia continuando a dormire ogni sera con una modella diversa nella speranza di trovare qualcuna che le assomigli. Mentre il nome di Calvin Harris, Swift afferma di esserselo addirittura dimenticato una volta salita sul podio da vincitrice. Concludono l’elenco gli attori Tom Hiddleston e Joe Alwyn.

Insomma, non se ne salva neppure uno.