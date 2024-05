Baby Lasagna all’Eurovision 2024, chi è il cantante della Croazia

Fonte: IPA Baby Lasagna

L’Eurovision Song Contest 2024 è alle porte, e tra i cantanti che si sfideranno sul palco della Malmo Arena ci sono già alcuni nomi favoriti. Uno di questi è sicuramente Baby Lasagna, l’artista che rappresenterà la Croazia nella competizione musicale programmata dal 7 all’11 maggio. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Baby Lasagna

Un Eurovision di grande fermento quello di quest’anno per la Croazia, che verrà rappresentata sul palco della Malmo Arena da un eccentrico e talentuosissimo artista, nella speranza di tornare a vincere la competizione.

Scende quindi in campo Baby Lasagna, pseudonimo di Marko Purišić, è un cantautore nato a Umago il 5 luglio 1995. Amante della musica fin da bambino, il cantante ha iniziato a suonare la chitarra in un gruppo rock, i Manntra. Proprio grazie al suo lavoro insieme alla band ha iniziato a farsi conoscere in Croazia. Marko Purišić rimane parte della band dal 2011 al 2019, anno in cui partecipando a Dora, la competizione che li avrebbe potuti far accedere all’Eurovision, con la canzone In the Shadows, ma si classificano solo quarti.

Nel 2023, il cantante decide di iniziare una carriera da solista utilizzando proprio lo pseudonimo Baby Lasagna, di cui però non si conosce la motivazione. Dopo la pubblicazione dei singoli IG Boy e Don’t Hate Yourself, But Don’t Love Yourself too Much, il cantante ha deciso di mettersi alla prova un’altra volta per provare ad arrivare sul palco dell’Eurovision. Tornato a gareggiare al Dora 2024, Baby Lasagna ha vinto la competizione entrando di diritto tra i cantanti che si sfideranno dal 7 all’ undici maggio. Lo ascolteremo con il brano Rim tim tagi dim.

Fonte: Getty Images

Baby Lasagna, cosa canta all’Eurovision Song Contest 2024

La musica di Baby Lasagna è raccontata come un mix di suoni industrial metal ed electro, che accompagnano testi umoristici che hanno l’obiettivo di far riflettere. Sulla pagina ufficiale del sito dell’Eurovision, Baby Lasagna è raccontato così: “Usando quelli che vede come gli standard di arrangiamento prevedibili dell’industria musicale, Marko cerca, per coloro che ascoltano attentamente, di trasmettere un messaggio più profondo sulle preoccupazioni e le sofferenze del nostro ambiente. La missione di Baby Lasagna è quella di intrattenerti attirando l’attenzione sulle sfide sociali e spirituali degli individui e della società.”

Un obiettivo che cercherà di portare alla Malmo Arena con Rim tim tagi dim, una canzone dai toni allegri e già molto amata dal pubblico che si ispira all’esodo dei giovani adulti croati che decidono di lasciare la propria vita e cercare opportunità all’estero. Baby Lasagna racconta la storia di un ragazzo che lascia la campagna e inizia un viaggio che lo emoziona e lo spaventa allo stesso tempo.

L’appuntamento è quindi al 7 maggio, data della prima semifinale dell’Eurovision in cui Baby Lasagna canterà il suo pezzo insieme ad altri 14 semifinalisti. Un’esibizione che, come raccontato da lui stesso in un’intervista, sarà più spettacolare rispetto a quella fatta a Dora: più ballerini, effetti pirotecnici e outfit. La vibe però, sarà la stessa: “Penso che se una cosa funziona, non ha senso cambiarla. Forse cambierà il mio mondo di cantare: penso lo farò meglio ora” ha commentato scherzosamente.