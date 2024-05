Sondaggi Eurovision 2024: chi sarà il vincitore

Chi sono i favoriti alla vittoria all'Eurovision 2024? La finale va in onda l'11 maggio 2024: le previsioni indicano come vincitore Baby Lasagna

Fonte: IPA Eden Golan e Baby Lasagna

La finale dell’Eurovision Song Contest 2024 va in scena l’11 maggio 2024, in diretta su Rai1. Chi sono i favoriti alla vittoria? Nel 2023 abbiamo visto il trionfo di Loreen con Tattoo, e nel 2021, invece, siamo riusciti a compiere l’impresa del Microfono di Cristallo grazie ai Maneskin con Zitti e Buoni. Il Paese vincitore ha il compito di organizzare l’Eurovision il prossimo anno. Dopo le due semifinali, i concorrenti si sono aggiudicati la finalissima, dove entrano in gara i Big Five e il Paese ospitante (la Svezia), ovvero Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. Grande attesa per l’esibizione di Angelina Mango: l’Italia sogna di riportare l’Eurovision proprio qui grazie al suo giovane talento.

Chi vince l’Eurovision 2024?

Sabato 11 maggio 2024 scopriamo il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024. I cantanti che sono riusciti a superare le semifinali hanno così diritto di accedere alla finale, in cui sono già inclusi i Big Five: la nostra Angelina Mango è la quindicesima artista a esibirsi, dopo aver regalato una versione speciale di Imagine in sala stampa venerdì 10 maggio.

Sebbene la Mango sia una delle favorite alla vittoria secondo i pronostici, al momento è il cantautore croato Baby Lasagna ad essere il più amato, insieme al rapper svizzero Nemo e alla cantante israeliana Eden Golan. La Mango dovrebbe comunque classificarsi nella top 10, sebbene abbia perso nettamente terreno per quanto accaduto con i voti pubblicati per errore dalla Rai. Un “inconveniente tecnico” che non sarebbe mai dovuto succedere. Sì, la Rai si è scusata con i vertici EBU (European Broadcasting Union), ma ormai il danno è fatto. A furor di popolo, in ogni caso, viene data per vincente la Croazia. Ma l’Eurovision riserva sempre (grandi) sorprese.

Tutti i cantanti in gara alla finale dell’Eurovision Song Contest 2024

Nella serata di sabato 11 maggio, sono 26 i cantanti in gara che si sfidano, rappresentando il proprio Paese. Ed è tutto pronto per l’ultimo atto di questa kermesse musicale in cui non sono mancate le polemiche di repertorio. La scaletta della finale dell’Eurovision 2024 ci fa attendere un po’ prima di vedere la Mango sul palco: stando alle anticipazioni, Björn Skifs e Alcazar sono gli ospiti della finale, mentre c’è attesa per l’intervista agli ABBA, sebbene in molti sperano ancora di vederli sul palco a cantare Waterloo. Invece, l’EBU ha fatto sapere nel corso della giornata dell’11 maggio che Joost Klein dei Paesi Bassi è stato squalificato: “La polizia svedese sta indagando sulla denuncia presentata da una donna membro della troupe di produzione dopo un incidente avvenuto dopo l’esibizione di Klein nella semifinale di giovedì sera. Mentre le indagini sono in corso, non è opportuno che partecipi alla gara”.