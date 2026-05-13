Chi vincerà l’Eurovision 2026, i favoriti secondo i sondaggi

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IPA Sal Da Vinci

Chi vincerà l’Eurovision 2026? Dopo l’esibizione di Sal Da Vinci sul palco di Vienna in tanti tifano per l’Italia, ma l’artista favorita sarebbe un’altra.

Chi vincerà l’Eurovision 2026

Mancano ancora alcune puntate alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, ma i bookmaker hanno già individuato i super favoriti della manifestazione. Quote e streaming parlano chiaro: a vincere potrebbe essere la Finlandia.

Secondo gli esperti infatti Linda Lampenius & Pete Parkkonen che gareggiano con Liekinheitin potrebbero aggiudicarsi la vittoria. Nonostante ciò ci sarebbero ancora speranze per l’Italia e per Sal Da Vinci. La canzone Per sempre sì continua a macinare record ed è diventato uno fra i brani più ascoltati in gara. Il risultato dunque potrebbe essere ribaltato grazie anche ai 36 milioni di stream registrati dalla canzone.

Martedì 12 maggio Victoria Swarovski e Michael Ostrowski hanno presentato la prima semifinale della 70esima edizione dell’Eurovision. Sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna si sono esibiti i rappresentanti di quindici nazioni. Per la finale di sabato 16 maggio si sono qualificate Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Israele, Serbia, Croazia, Lituania e Polonia. Sono state invece eliminate Portogallo, Georgia, Montenegro, Estonia e San Marino

Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026

Sal Da Vinci si è esibito durante la serata del 12 maggio, ma senza partecipare alla gara. L’Italia infatti è fra i paesi che arriverà di diritto alla finale. L’artista napoletano ha presentato il suo brano con una performance che ha conquistato tutti. Sul palco, insieme a lui, Marcello Sacchetta, coreografo di Per Sempre Sì, e Francesca Tocca, vestito con un abito da sposa che nascondeva un tricolore.

“Sicuramente è un palcoscenico per l’eternità, così si dice nel nostro gergo – aveva affermato l’artista, durante un’intervista in radio, poco prima di salire sul palco –. Io sono stato educato a non aspettarmi mai niente, ma a dare. Poi a tutto il resto ci pensa la vita, ed è una sorpresa giorno dopo giorno. […] Sono orgoglioso di rappresentare la mia cara Italia su un palco così prestigioso. Sono molto emozionato, spero di rappresentare il Paese nel miglior modo possibile e di essere all’altezza”.

L’artista napoletano aveva aggiunto: “Mi sto concentrano sulla mia performance. Spero di portare sul palco la mia italianità e il mio modo di comunicare attraverso la musica e il nostro linguaggio culturale”.

L’appuntamento con la finale è per sabato 16 maggio. L’Eurovision Song Contest 2026 per l’occasione verrà trasmesso su Rai 1. La spokenperson per il nostro paese sarà Mariasole Pollio, mentre la sfida musicale sarà disponibile in contemporanea su Rai Radio2 e su RaiPlay in diretta streaming, pure nella lingua dei segni, e su RaiPlay Sound. I conduttori sul palco di Vienna saranno Victoria Swarovski e Michael Ostrowski.

Non resta che attendere la finalissima di sabato per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria all’Eurovision 2026. Se per ora la Finlandia è super favorita, l’Italia potrebbe realizzare un colpo di coda finale e vincere il primo premio grazie a Sal Da Vinci e alla sua Per sempre sì.