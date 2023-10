Siamo abituati a vederla sorridere, sempre piena di vita e di sogni ancora da realizzare. Eppure, Marina Fiordaliso, artista di successo e concorrente del Grande Fratello nel 2023, si porta dentro un dolore enorme. Quello per la morte di Enzo Malepasso, colui che ha definito come il suo amore più profondo, e che purtroppo non c’è più da molti anni. Autore di Non voglio mica la luna e apprezzato artista, è scomparso nel 2009 senza lasciare vuoti ma solo ricordi bellissimi tra i tanti che l’hanno amato.

Enzo Malepasso, chi era l’ex compagno di Marina Fiordaliso

Nato a Napoli il 31 maggio 1954, Enzo Malepasso viene ricordato per le sue composizioni e per il suo timbro vocale che in molti associano a quello di Lucio Battisti. In gara al Festival di Sanremo nel 1980 con il brano Ti voglio bene, grazie al quale conquistò il 2° posto, è tornato a Sanremo un anno dopo con la canzone Amore mio, con cui non è entrato in classifica. All’inizio della sua carriera, ha utilizzato lo pseudonimo di Paul Cash.

Il 1976 è invece l’anno del grande successo come autore attraverso il brano 15 anni, incisa da I vicini di casa su testo di Claudio Daiano. La sua carriera si sviluppa principalmente con l’attività di autore e produttore. Ha infatti scritto per Fiordaliso, Peppino Di Capri, Loretta Goggi, Wess, La Strana Società, Peppino Gagliardi, Orietta Berti, Wess e Dori Ghezzi, Little Tony, I Camaleonti, Bruno Martino, Luciano Rossi, Bertín Osborne, Pupo, Nino D’Angelo e Fred Bongusto.

La storia d’amore con Marina Fiordaliso è iniziata nel 1983 e, insieme al paroliere Luigi Albertelli, ha prodotto tutti i suoi album fino al 1987. Tra i più famosi ricordiamo chiaramente Non voglio mica la luna del 1984, composta da Zucchero e Luigi Albertelli, divenuta poi un cult anni ’80, quindi Li-be-llu-la, Il mio angelo, Sola no, Fatti miei, Il canto dell’estate e I giorni dell’addio. Ha lavorato inoltre fuori dall’Italia, in Messico, Spagna e Australia, dove ha prodotto alcuni artisti di grande caratura. Per il mercato discografico italiano, ha invece prodotto per Nino D’Angelo. Nel 1994 ha prodotto e lanciato il cantautore partenopeo Gigi D’Alessio.

Dopo il 1998 e il lavoro svolto per Luca Sepe per il brano Un po’ di te, in gara al Festival di Sanremo, Enzo Malepasso si è ritirato a vita privata, per poi riprendere parzialmente le sue attività acquisendo licenze esclusive per l’Italia di alcuni dei più grandi nomi del pop internazionale. Si è spento a Siziano il 27 aprile 2009 dopo lunga malattia e circondato dalla sua famiglia.

L’amore con Marina Fiordaliso

L’ha definito come il suo amore più grande. E, ora che Enzo Malepasso non c’è più, Marina Fiordaliso conserva i ricordi più belli di quel sentimento che non si è mai spento, nonostante i tanti anni trascorsi divisi. Lui la tradiva, ha raccontato, ma è sempre stata disposta a perdonargli tutto perché molto innamorata: “Lo conobbi che era sposato. Siamo stati assieme cinque anni e, nonostante sapessi che non mi era fedele, è stato un grandissimo amore“.

E continua: “Quando la nostra storia è finita, non ci siamo sentiti per 20 anni. Un giorno un amico in comune mi ha detto che era gravemente malato, così ho pensato di andare a trovarlo – ha spiegato Fiordaliso nella puntata del Grande Fratello del 12 ottobre – Però ho evitato di farlo perché assieme a lui c’era la moglie. Dopo un mese che era morto lei mi ha chiamato e mi ha detto che Enzo mi aveva aspettato fino alla fine“.

Oggi, ha scelto di stare da sola ed è felice, ma il ricordo di quell’amore è ancora vivo in lei: “Ovviamente certe emozioni mi mancano però ho raggiunto una grande serenità, Ormai alla mia età sto bene così, prenderò un altro cane”.