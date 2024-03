Prima di Fedez, degli scandali e dei pandori, ancor prima di diventare una delle influencer e imprenditrici digitali più famose di sempre (la prima, in effetti) e prima che il suo stesso nome diventasse un brand, Chiara Ferragni era una giovane ragazza che – come molti di quella generazione – si avvicinava ai rudimentali social degli anni Duemila. Quelli che ti emozionavano per il solo fatto di poter messaggiare in tempo reale con chiunque tu volessi al solo costo della connessione internet (piuttosto lenta), che cominciavano ad aprirti a un mondo di possibilità praticamente infinito.

La Ferragni, come ben sappiamo, ha saputo cavalcare un’onda che ha contribuito lei stessa a gonfiare, creando un’immagine e una figura che ha fatto scuola, diventando in prima persona un esempio da seguire, l’aspirazione di molte e di molti. Prima di tutto questo, però, c’è stato il suo primo amore Alberto Luppichini. Che, in parte, l’avrebbe aiutata a realizzare il suo sogno.

Come si sono conosciuti

Non si parla mai della vita di Chiara Ferragni quando ancora non era Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha sempre raccontato episodi che riguardano la sua infanzia ma tende a tacere a proposito di vecchie fiamme o storie d’amore. A maggior ragione in questo caso: parliamo del primo “fidanzatino”.

È stato Alberto Luppichini a esporsi in un’intervista al settimanale DiPiù, raccontando di questa love story tra giovani di belle speranze iniziata nel 2004 e conclusasi appena due anni dopo. “Io e Chiara siamo stati insieme per due anni, fino all’estate in cui ci siamo diplomati. In assoluto lei è stato il mio primo grande amore e io il suo”, ha affermato Luppichini aggiungendo qualche dettaglio in merito al loro primo incontro.

Ai tempi si navigava sui primi siti internet con nickname del calibro di Albertino DJ 3 e Diavoletta 87, rispettivamente di Alberto Luppichini e Chiara Ferragni. Di Facebook in Italia si parlava ben poco, social come Instagram neanche esistevano e ci si ritrovava su Duepuntozero. “Io e Chiara iniziammo a scriverci su quelle pagine. Fino a quando arrivò il primo appuntamento“, ha raccontato il primo amore dell’influencer, incontro che è stato reso possibile grazie a Filippo Fiora, amico in comune.

Un amore a distanza

Nella stessa intervista Luppichini ha raccontato che Chiara “Era una ragazza molto carina, totalmente diversa da come è adesso. Aveva i capelli ramati, era lontana dallo stereotipo della bionda di adesso”. Del resto stiamo parlando di moltissimi anni fa e di una Ferragni giovanissima e ancora lontana dal successo globale di oggi.

Il primo appuntamento, il primo bacio, poi una frequentazione che è diventata sempre più assidua. “Era un amore a distanza” ha spiegato che, però, si è concluso dopo appena due anni: “Finì in vacanza, a Santo Domingo, durante un viaggio che avevo organizzato per festeggiare la maturità. Due giorni prima di ripartire per Milano, Chiara mi disse che non mi amava più. Soffrii, certo, ma amare significa anche avere la forza di lasciare andare. Rimanemmo in buoni rapporti, la rividi anche dopo la rottura”.

Il primo sito web di Chiara Ferragni

Sempre stando alle parole di Alberto Luppichini, proprio lui avrebbe convinto Chiara Ferragni a utilizzare in modo più intensivo (e mirato) i social di allora, creando il suo primo sito web. Nulla a che vedere con il blog The Blonde Salad che l’ha portata al successo – è ancora perfettamente funzionante, tra l’altro – ma “una pagina in cui lei potesse raccontarsi”.

“Attraverso la piattaforma Duepuntozero, su cui invece pubblicavamo le nostre foto, invitavamo le persone a visitare le pagine di Chiara e fu un grande successo: in breve tempo, diventammo popolarissimi. C’erano migliaia di persone interessate a sapere che cosa facessimo, dove andassimo, chi frequentassimo”, ha raccontato.

Alberto Luppichini oggi, tra lavoro e famiglia

Sono trascorsi molti anni da allora e Alberto Luppichini, com’è ovvio, ha percorso la sua strada. Oggi non lavora nel mondo dei social ed è responsabile informatico presso un’azienda specializzata in strumentazioni dentistiche, ma con i social comunque continua ad avere a che fare.

Per una fortuita coincidenza la sua compagna di vita è un’influencer bionda (e bellissima) da mezzo milione di follower, Federica Petri. La coppia è felicemente sposata e ha avuto due splendidi bambini, l’ultima nata all’inizio di quest’anno.