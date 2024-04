Chiara Ferragni, i suoi vestiti a prezzi stracciati: “Lo store ufficiale rischia di chiudere”

Fonte: Getty Images Chiara Ferragni

Continua il periodo buio di Chiara Ferragni. Il pandoro gate ha lasciato strascichi importanti nel lavoro dell’imprenditrice digitale: gli affari non vanno per niente bene. L’official store del suo brand di abbigliamento e make-up in via del Babuino a Roma non è più affollato come un tempo e pochi metri più in là, in via del Corso, i capi con il logo del famoso occhiolino vengono venduti a prezzi stracciati negli outlet.

Chiude lo store ufficiale di Chiara Ferragni?

Stando a quanto scrive La Repubblica, gli affari non vanno per nulla bene e gli abiti griffati dal brand Chiara Ferragni si vendono a poche decine di euro negli outlet che non distano molto lontano dalla sua boutique ufficiale (aperta a Roma a novembre 2023). Il prezzo di partenza è di 29 euro per una t-shirt oversize (che sul sito costa invece più di 100 euro), 39 per una maglietta a coste, 59 per gli abitini.

Secondo Affari Italiani il marchio starebbe facendo i conti con “un crollo verticale” e i dipendenti dello store di Chiara Ferragni “sarebbero stati già messi in preavviso per una possibile chiusura o riduzione del personale“. Nessuna conferma o smentita da parte della 36enne, che da qualche giorno si è trincerata dietro un assordante silenzio. A detta di qualcuno The Blonde Salad starebbe malissimo, complice pure la crisi con il marito Fedez.

Il declino di Chiara Ferragni come imprenditrice

Chiara Ferragni non è più un modello per i giovani: a rivelarlo un sondaggio realizzato da Obiettivo Effe, progetto di empowerment femminile dell’Università Bicocca di Milano. “Non la stimo particolarmente, poiché ha basato tutta la sua fortuna su aspetti effimeri della vita”, ha detto una delle 502 studentesse intervistate. “Non è per me la migliore imprenditrice né di ieri né di oggi né di domani”, ha risposto un’altra. “Penso che la troppa popolarità nascondeva una certa falsità“, ha dichiarato una ragazza.

“Nelle nostre ricerche precedenti – ha spiegato Emanuela Rinaldi, ideatrice del progetto Obiettivo Effe e professoressa di Sociologia dei processi culturali all’Università di Milano-Bicocca -, Chiara Ferragni era una delle poche imprenditrici modello citate spontaneamente dalle adolescenti, insieme a Miuccia Prada, a fronte di una lunga lista di nomi maschili, da Elon Musk a Mark Zuckerberg e Giorgio Armani”.

“Un riconoscimento che è venuto a cadere dopo il caso Pandoro – ha aggiunto -, impoverendo significativamente l’universo aspirazionale femminile, che è uno dei fattori che influenzano l’attitudine imprenditoriale tra le giovani donne”. Da non dimenticare, poi, che Chiara Ferragni è stata esclusa dal cda di Tod’s dove era entrata nel 2021.

Chiara Ferragni sta malissimo: le sedute dalla psicologa

Stando a quanto rivelato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, Chiara Ferragni “sta malissimo, si è chiusa a riccio e passa le giornate dalla psicologa”. Ad averlo riferito sono alcune fonti vicine all’influencer, che in questo periodo può contare solo sulla madre Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca.

Fedez è volato a Miami con i figli Leone e Vittoria. Il cantante ha inoltre traslocato in un’altra abitazione: ha lasciato CityLife, il quartiere all’avanguardia di Milano dove ha trascorso gli ultimi anni insieme alla Ferragni, e si è spostato in zona Castello Sforzesco.