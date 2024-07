Chiara Ferragni e Fedez, telefonata infuocata: i motivi della presunta lite

Pare che i rapporti tra Chiara Ferragni e Fedez siano sempre più tesi: è quanto emerge da alcune indiscrezioni che stanno facendo il giro del web nelle ultime ore. Gli ex coniugi avrebbero litigato al telefono davanti a molti testimoni durante il ricovero in ospedale del rapper, mentre l’imprenditrice digitale dopo una settimana di silenzio social è tornata a postare su Instagram, suscitando non poche polemiche.

Litigio tra Chiara Ferragni e Fedez: la telefonata di fuoco

Non è certo un mistero che il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez sia finito in modo turbolento. E a quanto pare non sono pochi gli strascichi della loro rottura: sembra infatti che tra i due ci sia stata una telefonata di fuoco, uno scontro alquanto acceso durante il ricovero in ospedale del rapper.

L’indiscrezione è arrivata dalla pagina Instagram Very Inutil People: “Durante l’ultimo ricovero Fedez ha litigato al telefono con Chiara davanti a diversi testimoni”, si legge sul profilo social. “Pare che abbia accusato Chiara di non essere andata a trovarlo in ospedale“.

Uno scontro che non stupisce, visto che il rapper durante il suo ricovero aveva pubblicato una storia su Instagram – rimossa dopo qualche attimo – in cui in maniera nemmeno troppo velata si rivolgeva alla sua ex moglie. “Fa bene avere vicino persone che per dimostrarti amore non sentono il bisogno di farsi un bel TikTok mentre sei su un letto d’ospedale“, aveva scritto.

Dopo le dimissioni Fedez era comunque tornato sui social lanciando un’ulteriore frecciata alla moglie: “È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle”.

Chiara Ferragni torna sui social

Dopo il Pandoro Gate il rapporto coi social dell’imprenditrice digitale è caratterizzato da alti e bassi: Chiara Ferragni è sparita più volte da Instagram, per poi riapparire con frasi motivazionali che lasciano intendere dei passi avanti nel suo percorso di rinascita dopo la separazione.

“’Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ciò che non è mai accettabile è smettere’. Negli ultimi mesi ho pensato a questa frase ogni giorno: l’ho trovata nella dedica di un’amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti e in tutti gli strani giochi del destino. Sussurrata perfino dalla coppia che mangiava in barca al tramonto e che poi mi ha accolta per brindare alla vita, quella vita vera ed autentica, piena di colpi di scena. Ed è allora che mi ripeto la mia frase: ciò che non è mai accettabile è smettere“.

Sembra che Ferragni sia intenzionata a non mollare nonostante gli scandali sulle sue attività imprenditoriali e la vita sentimentale che le sta riservando qualche batosta. Di certo una riconciliazione non è neanche contemplata: i due hanno subito messo in chiaro – tra avvocati pronti a formalizzare la separazione e post social parecchio eloquenti – che ormai tra loro si è rotto qualcosa e che il loro rapporto non è più in alcun modo recuperabile. E nessuno dei due vuole cedere: chissà quanto durerà ancora la loro guerra di frecciate su Instagram.