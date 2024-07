Fedez: “Mai abusato di alcool e droghe”. Smentite le speculazioni sul suo ricovero

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fedez, il noto rapper milanese, sempre dentro l’occhio del ciclone del gossip ha voluto smentire categoricamente le voci di abuso di alcool e droghe legate al suo recente ricovero ospedaliero. La sua testimonianza è chiara e diretta, e mira a dissipare qualsiasi dubbio sulla sua integrità e sul suo stato di salute. Ecco come si sono svolti i fatti e cosa ha dichiarato l’artista per mettere a tacere le malelingue.

Fedez smentisce le speculazioni sul suo ricovero

Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, ha recentemente vissuto un periodo particolarmente difficile che lo ha visto nuovamente ricoverato al Policlinico di Milano. L’emorragia interna che lo ha colpito non è purtroppo una novità: già lo scorso anno, il rapper era stato costretto a fare i conti con una situazione simile.

Tuttavia, ciò che ha destato maggiore scalpore non è stato tanto il ricovero in sé, quanto le voci incontrollate che lo hanno accompagnato. In molti hanno speculato su un presunto abuso di alcool e droghe, insinuando che questi potessero essere i veri motivi del suo peggioramento di salute.

Fedez non ha perso tempo a rispondere. Con un video pubblicato su Instagram, ha voluto fare chiarezza: “Buongiorno a tutti. Faccio questo video per chiarire un attimo il mio stato di salute. Sto leggendo articoli online totalmente basati non so su cosa, in cui parlano addirittura di un mio abuso di alcool e droghe. Ma non è assolutamente così“.

Ha poi spiegato che l’emorragia è una conseguenza diretta del delicato intervento chirurgico subito per la rimozione di un tumore. “Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che lì, dove mi hanno operato per rimuovere il tumore, mi hanno ricucito gli organi nel punto dove sono più fragile per avere ulcere e sanguinamenti. Fortunatamente, rispetto all’emorragia dell’altra volta, è stato un sanguinamento minore“, ha dichiarato il rapper, visibilmente provato.

Il ricovero e la trasparenza di Fedez

Il ricovero di Fedez è stato confermato dallo stesso artista attraverso una serie di post sui social media. In una delle sue storie su Instagram, Fedez ha ironizzato sulla sua condizione, paragonandosi a DJ Khaled con il suo celebre “Another one”, ma riferendosi alle emorragie interne.

La foto che lo ritrae in ospedale, attaccato a una flebo, ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando una marea di messaggi di supporto da parte dei fan.

Fedez ha ringraziato pubblicamente il personale medico del Policlinico di Milano: “Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna”.

Parole che, se da un lato hanno rassicurato molti, dall’altro non sono riuscite a fermare del tutto le voci infondate che continuavano a circolare. Ecco perché l’artista ha sentito il bisogno di ribadire ancora una volta la verità sulla sua condizione.

Nonostante le numerose spiegazioni fornite, le speculazioni non sembravano placarsi. Alcuni articoli online continuavano a insinuare che il peggioramento della salute di Fedez fosse dovuto a uno stile di vita disordinato, caratterizzato dall’abuso di sostanze.