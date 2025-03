Stefano De Martino, chi è Gaetano Cervo, da Affari tuoi a Stasera tutto è possibile

È stato uno dei “pacchisti” più amati di Affari tuoi: nel programma di Stefano De Martino Gaetano Cervo ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia, e grazie alla complicità che si è instaurata col conduttore è approdato a un altro programma Rai, Stasera tutto è possibile.

Chi è Gaetano Cervo, uno dei pacchisti più amati di Affari tuoi

Ci sono concorrenti che più di altri riescono a conquistare il cuore del pubblico: è il caso di Gaetano Cervo, consulente assicurativo, che ad Affari tuoi ha saputo instaurare un rapporto speciale con Stefano De Martino grazie alla sua innata simpatia.

Il pacchista della Campania ha 54 anni e vive a Recale, in provincia di Caserta, ma “anche un po’ di Mondragone” ci teneva a specificare in puntata per la provenienza della madre, con la moglie Lisa e le loro due figlie. La sua spontaneità e genuinità l’hanno reso uno dei protagonisti di questa edizione del game show di Rai1, anche grazie a gag spassose e balletti al centro dello studio nati dalla complicità con il conduttore.

Il consulente assicurativo ha ottenuto tantissimo affetto e approvazione da parte degli spettatori, che si è reso noto anche per non riuscire a memorizzare i pochi passi della coreografia di Sesso e Samba, che De Martino eseguiva con lui in puntata.

Poi è arrivato il suo turno di giocare, lo scorso 21 febbraio: durante la puntata aveva svelato qualcosa in più su di sé. “Ho fatto un po’ di tutto, ho lavorato in radio a 16 anni, facevo lo speaker. Poi ho lavorato in una discoteca come dj a 17 anni circa”. Nonostante il ricorso a un rito scaramantico – ha toccato il fondoschiena di De Martino – la sua partita non è stata baciata dalla fortuna: Cervo infatti non è riuscito a portare a casa quasi nulla. Sul finale si è lasciato tentare da un cambio di pacchi proposto dal Dottore: il concorrente ha infatti barattato a sua insaputa 30mila euro per la cifra di 75 euro.

Ma il vero dispiacere è stato per il pubblico e per lo stesso De Martino: una volta ballato insieme per l’ultima volta Sesso e Samba, il conduttore ha infatti scherzato: “Come farò da domani? Lascerai un vuoto colmabile!”.

La partecipazione a Stasera tutto è possibile

Il conduttore di Affari tuoi non ha perso tempo nel riconoscere il potenziale comico di Gaetano: l’ex pacchista infatti, dopo la sua partecipazione al celebre game show di Rai1, è apparso di nuovo al fianco di Stefano De Martino, che l’ha voluto fortemente a Stasera tutto è possibile.

Il consulente assicurativo originario di Recale, infatti, ha raccontato sui suoi profili social di aver partecipato alla puntata dello show dell’11 marzo. Con alcuni video ha mostrato la sua esperienza televisiva, e tra il pubblico ha commentato: “Stiamo ad Affari tuoi, no… Bellissimo studio, favoloso. Fuori dal normale. È tutto possibile”. Nei video pubblicati Gaetano ha mostrato anche l’invito omaggio ricevuto per partecipare allo show, senza dimenticare i numerosi selfie all’interno degli Studi Rai.