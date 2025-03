Martedì 11 marzo è andata in onda su Rai 2 la sesta puntata del divertente comedy show, guidato come sempre da Stefano De Martino e giunto alla sua undicesima edizione

STEP Impossible è stato il tema della sesta puntata di Stasera tutto è possibile, in onda su Rai2 martedì 11 marzo. Puntata dedicata alle imprese impossibili, come sempre guidata da Stefano De Martino che tra un gioco e l’altro si è divertito parecchio grazie alla verve dei suoi ospiti. Un vero e proprio delirio con Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Herbert Ballerina, che fanno ormai parte del cast fisso. Sono poi tornati Giovanni Esposito e Andrea Pucci. Tra gli altri ospiti: Costanza Caracciolo, Maria Di Biase, Corrado Nuzzo.

Il video di Costanza Caracciolo: voto 8

Costanza Caracciolo simpatica e brillante a Stasera tutto è possibile, dove si è presentata con un favoloso jeans scintillante abbinato ad un semplice top bianco e tacchi della stessa tonalità. La moglie di Bobo Vieri si è prestata al gioco senza remore, dimostrando la giusta dose di ironia. Il meglio lo ha però mostrato sui social: mentre su Rai2 andava in onda la puntata di STEP, Costanza ha condiviso su Instagram un video del dietro le quinte della trasmissione.

Nel filmato si vedono tutti i protagonisti dello show – da Stefano De Martino a Biagio Izzo, passando per Giovanni Esposito (solo per citarne alcuni) – che si divertono a scoppiare dei palloncini e a lanciare coriandoli. “Backstage di un programma serio”, ha scritto ironicamente Costanza aggiungendo le faccine che ridono. Il backstage sembra quasi un programma nel programma, quasi un nuovo format (magari da promuovere su Raiplay?).

La prova che Stasera tutto è possibile, in barba a certe critiche del tutto ingiuste, è uno show davvero spontaneo, che si basa sulla goliardia e l’improvvisazione. E che non ha alcuna pretesa se non quella di far divertire per qualche ore. Un vero e proprio scacciapensieri. Ma allo stesso tempo anche stimolante perché molti dei giochi proposti sono perfetti per le serate casalinghe, dove mettersi alla prova con brio ed originalità e sfidare i nostri amici.

Maria Di Biase, la regina della serata: voto 10

Maria Di Biase è stata la punta di diamante della sesta puntata di Stasera tutto è possibile. Una vera e propria icona, sempre con la battuta pronta, in grado di far divertire in ogni segmento, in ogni prova dello show. Fantastica quando poi ha “maltrattato” il marito Corrado Nuzzo, anche lui ospite della puntata sebbene la sua presenza sia passata in sordina rispetto a quella della moglie, la cui stella ha brillato decisamente di più.

La faida tra Paolantoni e Giovanni Esposito, voto 7

A movimentare la serata di Stasera tutto è possibile, e a renderla diversa dalle precedenti, la faida tra Francesco Paolantoni e Giovanni Esposito, con il primo che ha accusato il secondo di avergli rubato il posto in prima fila sul divano blu. Uno scontro tutto da ridere che ha indubbiamente aggiunto maggiore pepe alla serata. Entrambi sono dei fuoriclasse della comicità Made in Naples.

Lo scontro finale si è consumato al gioco del rubagalline, vinto da Esposito e che ha regalato suspance e vivacità. Così come l’assalto alla crew da parte di Giovanni, che nelle sue ospitate non ha mai paura di uscire fuori dagli schemi. Il comico e attore napoletano non ha mai paura di esagerare, o meglio caricare certe vicende, perché la forza di Step è anche questa: calcare la mano e combattere la noia con la sana follia. Tutto nel sacro nome del divertimento.