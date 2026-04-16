Stasera tutto è possibile, pagelle del 15 aprile: Ema Stokholma bacia Paolantoni (8), Rocio punzecchia De Martino (7)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino regala al pubblico un’ultima esilarante puntata di Affari Tuoi. Il titolo? Mai dire mai, con momenti divertenti e tanta imprevedibilità, come nello stile dello show. In studio Francesco Paolantoni ed Herbert Ballerina, ma anche Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta. Si aggiungono al cast Angelo Pintus, Rocio Munoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli.

Le regole sono sempre le stesse: mettersi in gioco e soprattutto divertirsi, senza pensare a gare o classifiche. I giochi previsti d’altronde sono tanto fantasiosi quanto perfetti per stimolare fantasia e risate da Segui il labiale a Rubagallina, sino a Dalla A alla Z. Senza ovviamente dimenticare la Stanza Inclinata, diventata ormai un must.

La squadra di STEP è una garanzia (e sarà a Sanremo 2027). Voto: 9

Caos, risate, tanto divertimento e la sensazione di trovarsi fra amici: Stasera tutto è possibile conferma la sua formula ben collaudata. Un format che, come accaduto per Affari Tuoi, Stefano De Martino ha saputo prendere e fare suo, trasformandolo in un salotto in cui la veracità napoletana e l’imprevedibilità hanno la meglio.

Il suo più grande talento? Saper scegliere personaggi capaci di creare ottime dinamiche. Colleghi, ma soprattutto amici che nello studio di STEP si sentono come a casa. Anche in quest’ultima puntata non sono mancati i pilastri dello show. Prima di tutto Francesco Paolantoni, un comico e un mattatore che sa conquistare la scena e divertire in modo genuino, ma anche Herbert Ballerina e Giovanni Esposito.

Latitante Biagio Izzo, sostituito in modo impeccabile da Peppe Iodice. L’attore napoletano ha infatti preso parte solamente alle prime due puntate del programma. Partito per Pechino Express insieme a Francesco Paolantoni, avrebbe voluto prendere parte a tutti gli appuntamenti della trasmissione di Rai 2, ma impegni precedenti glielo hanno impedito. Anche perché, come ben sappiamo, questa stagione è tornata in onda totalmente a sorpresa.

Fra le certezze del prossimo Sanremo 2027, condotto da Stefano De Martino, c’è n’è una riguardante proprio il team: la squadra di Stasera tutto è possibile ci sarà. Forse solamente per sostenere il conduttore fra il pubblico, forse sul palco dell’Ariston. Ma di certo sarà presente.

Stefano De Martino re di STEP. Voto: 10

Stefano De Martino a STEP è letteralmente a casa sua. Napoli, il pubblico che ride, le battute e il caos controllato: gestisce tutto con grandissima naturalezza, facendo sembrare semplice ciò che non lo è. Non è un comico di professione eppure batte i comici sul loro stesso terreno. Sa quando parlare, quando tacere e quando fornire la giusta battuta.

Stasera tutto è possibile è per definizione un programma imprevedibile. De Martino non argina il disordine, ma ci naviga dentro e più la situazione degenera, più lui sembra divertirsi. Conduce senza sembrare un conduttore perché non detta legge e non modera, ma catalizza l’attenzione. Il cast lo rispetta e questo si vede, in particolare Paolantoni con cui ha costruito una delle dinamiche televisive più riuscite e apprezzate.

Francesco Paolantoni è inarrestabile (e distrugge tutto). Voto: 8

Francesco Paolantoni è il cuore pulsante del programma e una vera e propria istituzione nello show di Stefano De Martino. Senza di lui, Stasera tutto è possibile non sarebbe lo stesso! Ogni sua reazione, che sia ad un gioco o ad uno sketch, è genuina e inarrestabile. Il pubblico ride e si diverte, lasciandosi travolgere dalla sua energia.

Ed è proprio nei giochi che Paolantoni dà il suo meglio. Un tempo era il re indiscusso di Rubagallina, nell’edizione 2026 ha perso numerose partite, diventando il bersaglio preferito del programma. Anche in quest’ultima puntata la dinamica non cambia. Paolantoni perde, si scalda e si indigna, litigando con il regista Colabona – da lui ribattezzato Colabrodo – esce di scena poi rientra, regalando spettacolo puro. E arriva persino a spaccare un pianoforte, guadagnandosi un processo.

Il colpo di scena arriva proprio quando, al termine del gioco, Sergio Colabona, il vero regista dello show, irrompe in studio per fargli baciare un colabrodo.

Rocio Munoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli trio perfetto. Voto: 7

Scatenate, divertite e pronte a mettersi in gioco: Rocio Munoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli formano un trio inedito a Stasera tutto è possibile che conquista il pubblico. Non hanno paura di sperimentare strane prese di ballo con i comici, di indossare cuffie, indovinare canzoni e sfidare gli altri concorrenti. In un programma come STEP è essenziale avere una grande ironia, ma soprattutto autoironia. E le tre ospiti ce l’hanno eccome! E così, ancora prima di accorgersene, si trovano immerse nel mondo caotico e rumoroso dello show, prendendone parte.

Ilenia Pastorelli scherza con Peppe Iodice, Rocio Munoz Morales se la prende scherzosamente con De Martino che non le dà le giuste istruzioni nella stanza inclinata, mentre Ema Stokholma si lascia imitare e arriva persino a baciare Paolantoni durante un gioco.

Peppe Iodice stuzzica Stefano De Martino. Voto:7

Chiamato a sostituire Biagio Izzo, Peppe Iodice è diventato uno dei volti più apprezzati del programma. Dialetto, tempi comici rodati da anni di teatro e battute veloci, Peppe sa il fatto suo ed è riuscito a mescolarsi alla perfezione nel cast di STEP. Competitivo quanto basta per divertire, senza però lasciare il segno come Paolantoni, Iodice partecipa con gusto e se la cava anche nei momenti più caotici dello show, trasformando persino un imprevisto in un momento cult. Funziona bene nello show: con Paolantoni c’è feeling naturale, mentre con Stefano De Martino il rapporto è esplosivo fra battute su Sanremo e comicità.

Stasera tutto è possibile tornerà?

Stasera tutto è possibile tornerà? Se lo chiedono i fan della trasmissione che sperano di rivedere Stefano De Martino e colleghi di nuovo su Rai 2 con lo show. Un indizio arriva dal titolo – furbissimo – scelto per l’ultima puntata del programma: “Mai dire mai”.

Se a febbraio 2027 Stefano sarà impegnato con Sanremo, nei mesi successivi potrebbe tornare sullo schermo con STEP anche alla luce degli ottimi ascolti ottenuti in questa edizione. Una piccola conferma era arrivata, qualche tempo fa, durante il party di fine registrazioni quando il presentatore, tagliando la torta insieme agli amici di sempre aveva detto ridendo: “Festeggiamo un grande traguardo, un’edizione senza neanche una interrogazione parlamentare. Non diciamo che è l’ultima edizione perché tanto finiremo per ritornare”.