Stefano De Martino a Sanremo 2027, Biagio Izzo e Paolantoni confermano: “Noi ci saremo”

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IPA Stefano De Martino

Il Sanremo 2027 di Stefano De Martino potrebbe essere all’insegna di Stasera tutto è possibile, con il cast pronto a invadere il palco dell’Ariston. A confermarlo Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, protagonisti dello show e grandi amici del conduttore.

Izzo e Paolantoni a Sanremo 2027 per De Martino: “Noi ci saremo”

Ospite di Tv Talk, Biagio Izzo ha svelato la volontà di accompagnare Stefano De Martino nell’avventura di Sanremo 2027. “Ci saremo, io e Paolantoni, ma saremo sotto l’Ariston con una bancarella di ‘O pere e ‘o musso – ha confessato -. Andremo a sostenere Stefano, e approfittiamo della situazione per vendere la trippa”.

Della stessa idea Peppe Iodice. “Intanto non sarebbe un’invasione – ha svelato -, ma una cosa pacifica. La verità? Stefano farà Sanremo. A “STEP” l’occasione era troppo ghiotta per non sfotterlo. Ma se lui fa il pensiero, noi corriamo”.

Già qualche tempo fa Paolantoni e Izzo avevano parlato dell’avventura di Stefano De Martino a Sanremo 2027, confermando la loro disponibilità a prendere parte alla kermesse. L’ultima scelta, comunque sia, sarà sempre del presentatore. “Noi siamo felici che Stefano condurrà Sanremo – avevano spiegato -. Ma è Stefano che andrà a Sanremo. Noi siamo amici di Stefano, sicuramente saremo a Sanremo, ma per supportarlo, per dargli forza, per stargli vicino. Ma non so se noi saliremo sul palco dell’Ariston. Poi è una grande occasione, se magari ce lo chiede, bisogna trovare un’idea. Perché Sanremo è pericoloso, non è una cosa facile e non bisogna andare lì e fare la carabina napoletana”.

Il Sanremo 2027 di Stefano De Martino

Nel frattempo Stefano De Martino sarebbe già all’opera per preparare il prossimo Festival di Sanremo. Le ipotesi in campo sono tante, ma per ora non sono emerse informazioni al riguardo. Di certo Stefano porterà sul palco la sua capacità di fare show e di personalizzare ogni conduzione.

Il suo punto di forza, da Affari Tuoi a Stasera tutto è possibile, è sempre stato quello di portare in studio più amici e persone conosciute, colleghi con cui ha un buon rapporto e un grande feeling. Pensiamo a Izzo e Paolantoni, ma anche a Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Per molti Stefano avrebbe già invitato a prendere parte all’avventura la comica e attrice Brenda Lodigiani. Non solo, avrebbe anche contattato le ex Belen Rodriguez ed Emma Marrone.

“Sto iniziando a pedalare – aveva confidato De Martino poco dopo il passaggio di testimone con Carlo Conti -. Questa è la fase più interessante, quella di studio. Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano del Festival di Sanremo ed è interessantissimo perché in questi 76 anni c’è proprio uno spaccato dell’Italia. Attraverso queste letture è bello vedere tutte le varie interpretazioni e tutti i cambiamenti che ha subito negli anni, perché penso che per scrivere una nuova pagina, che è quello che spero di fare, bisogna conoscere anche tutte le precedenti edizioni”.

“Per me è una bella responsabilità che prendo con entusiasmo – aveva aggiunto – e soprattutto con molta energia. Questa è la fase iniziale dove si prepara il terreno, si prendono le prime decisioni almeno sulle cose che hanno una gestazione più lunga e quindi stiamo pedalando tutti”.