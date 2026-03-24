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IPA Stefano De Martino

Continua il periodo d’oro di Stefano De Martino che alla festa di Stasera tutto è possibile è apparso particolarmente felice e frizzante, tanto da lasciarsi andare ad alcune battute che riguardano la prossima edizione dello show.

Stasera tutto è possibile tornerà? La battuta di Stefano De Martino

Le riprese della nuova edizione di Stasera tutto è possibile sono già terminate e il gruppo di comici, insieme a Stefano De Martino, ha deciso di celebrare questo traguardo con una festa. Una grande cena, con tanto di torta, in cui si è mangiato, scherzato e ballato, proprio come accade sempre negli studi di STEP.

Il gruppo infatti è diventato ormai solido e si sono creati dei rapporti che vanno al di là del lavoro. Come ben sappiamo è stato proprio questo motivo a spingere Stefano De Martino a tornare in televisione con questo programma. Il conduttore qualche anno fa aveva considerato conclusa l’avventura di Stasera tutto è possibile, poi il ripensamento e la gioia di tornare a lavorare con Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Biagio Izzo.

Questa edizione era stata annunciata come l’ultima, ma Stasera tutto è possibile potrebbe tornare nuovamente. A confermarlo Stefano De Martino che si è lasciato sfuggire una battuta proprio durante il party della trasmissione.

“Ragazzi festeggiamo un grande traguardo – ha detto durante il taglio della torta -, un’edizione senza neanche una interrogazione parlamentare. Sempre molto bello. Non diciamo che è l’ultima edizione perché tanto finiremo per ritornare”.

Parole che lasciano intendere un futuro concreto per STEP che potrebbe tornare ancora in televisione nella prossima stagione. Nel frattempo le prime puntate sono già state trasmesse e hanno ottenuto ascolti straordinari. L’ultima stagione del programma ha avuto in media 2 milioni di telespettatori con uno share del 15%. Risultati straordinari che hanno confermato la forza di un gruppo di lavoro affiatato e con un feeling innegabile.

Il gruppo di STEP a Sanremo 2027

Non a caso dopo la nomina di Stefano De Martino come prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 si era parlato anche di una partecipazione al Festival del gruppo di STEP. Se il presentatore non si è ancora pronunciato sulla questione a farlo sono stati alcuni comici.

“Ci eravamo conosciuti tanti anni fa in radio. Poi, un giorno, mi chiama e mi dice: ‘Ti seguo’. ‘Ti seguo anch’io’, gli rispondo. E mi propone di fare Bar Stella – ha svelato Herbert Ballerina -. Poi abbiamo fatto Stasera Tutto è Possibile ed è nato questo connubio che è sia artistico che di amicizia. Per ora sono contento che il Festival sia stato affidato a Stefano perché se lo merita e perché è uno che si impegna, che va a vedere tutto, che vuole fare le cose bene. Se mi dovesse chiamare anche per fare solo cinque minuti avrei un po’ di paura, ma gli direi di sì perché sarebbe da pazzi non farlo con lui”.

Francesco Paolantoni e Biagio Izzo hanno invece spiegato: “Noi siamo felici che Stefano condurrà Sanremo. Ma è Stefano che andrà a Sanremo. Noi siamo amici di Stefano, sicuramente saremo a Sanremo, ma per supportarlo, per dargli forza, per stargli vicino. Ma non so se noi saliremo sul palco dell’Ariston. Poi è una grande occasione, se magari ce lo chiede, bisogna trovare un’idea. Perché Sanremo è pericoloso, non è una cosa facile e non bisogna andare lì e fare la carabina napoletana“.