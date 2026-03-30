Claudia Motta è incinta, l’annuncio dolcissimo dell’ex Miss Mondo

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IPA Claudia Motta è incinta: l'annuncio

Momento di pura felicità per Claudia Motta. L’ex Miss Mondo, nota anche per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, ha condiviso con i suoi follower una delle notizie più importanti della sua vita: diventerà mamma. Una novità che arriva in una fase molto diversa del suo percorso personale, più riservata e lontana dai riflettori rispetto al passato.

Un annuncio arrivato via social, con delicatezza e senza troppi giri di parole, ma che emoziona già al primo sguardo. A raccontarlo è soprattutto l’immagine: uno scatto intimo che nasconde anche un dettaglio tenerissimo.

Claudia Motta incinta: l’annuncio social e il dettaglio dolcissimo

La notizia è arrivata quasi in punta di piedi, senza annunci eclatanti ma con la delicatezza di chi sceglie di condividere qualcosa di profondamente personale. Claudia Motta ha pubblicato sui social un carosello di scatti accompagnato da poche parole: “Mamma e papà ti aspettano”.

Nello scatto principale, in bianco e nero, il pancino prende il centro della scena, accarezzato insieme al compagno, Tommaso Cicchinelli. Un’immagine intima, raccolta, che lascia poco spazio all’interpretazione e restituisce tutta la dolcezza del momento che sta vivendo.

A catturare davvero lo sguardo dei fan, però, è un dettaglio che rompe la monocromia e aggiunge una nota inaspettata: un piccolo ciuccio rosa pastello. Un elemento che sembra suggerire qualcosa in più e rendere l’annuncio ancora più speciale. Se l’indizio non inganna, infatti, tra pochi mesi la coppia accoglierà una bambina.

Claudia Motta, la storia con Tommaso Cicchinelli

Prima di questo annuncio, Claudia Motta aveva scelto di allontanarsi dai riflettori più rumorosi. Laureata in giurisprudenza con il sogno di diventare magistrato e vincitrice di Miss Mondo Italia 2021, dopo la fine della relazione con Simone Rugiati e l’esperienza a L’Isola dei Famosi interrotta a causa di un infortunio, la modella classe 2000 aveva preso le distanze dal gossip e si era concentrata su nuovi progetti, soprattutto in ambito radiofonico, in cui lavora ancora oggi.

Una scelta precisa, quella di esporsi meno e di lasciare spazio a un racconto più personale, lontano dalle dinamiche della cronaca rosa. Anche quando, nel 2024, alcune foto scattate a Formentera l’avevano riportata al centro dell’attenzione insieme a Enrico Papi, Motta aveva cercato di non alimentare ulteriormente il rumore, mantenendo un profilo basso.

Oggi, infatti, la sua storia è altrove. Accanto a lei c’è Tommaso Cicchinelli, dj romano molto noto nella Capitale, con un passato sentimentale già finito sotto i riflettori. I due si sarebbero incontrati circa due anni fa e, da allora, non si sono più separati, costruendo una relazione solida ma vissuta con grande discrezione.

Un legame che, almeno fino a questo momento, è rimasto lontano dall’esposizione costante dei social, scegliendo tempi e modi più riservati. Ed è proprio in questa dimensione più intima che arriva la notizia della gravidanza, condivisa senza eccessi ma con un’immagine che dice tutto.

Ed è proprio con lui che ora Claudia Motta si prepara a iniziare un nuovo capitolo: quello della maternità. Una nuova fase che sembra segnare una distanza sempre più evidente dalla vita vissuta sotto i riflettori negli anni passati, tra gossip, esposizione e attenzioni costanti.