Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni, aria di crisi dopo la proposta di nozze

IPA Claudia Tosoni e Giorgio Pasotti

Sembrava una favola destinata all’altare ma, secondo alcune voci, il lieto fine per Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni sarebbe più lontano che mai. Solo pochi mesi fa si parlava di una delle proposte di matrimonio più romantiche di sempre, avvenuta sotto le luci della ribalta, eppure oggi il clima sembra radicalmente cambiato.

La romantica proposta di nozze

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, la coppia starebbe attraversando una crisi profondissima che li avrebbe portati al punto di non stare più insieme. Ma facciamo un passo indietro.

Per capire la perplessità che ha generato questa notizia – mai confermata o smentita dai diretti interessati, è bene sottolinearlo -, bisogna tornare allo scorso 18 gennaio. Al Teatro Alfieri di Torino, durante i saluti finali dello spettacolo La Strana Coppia, Giorgio Pasotti ha rotto ogni protocollo e, davanti a una platea incredula, si è inginocchiato con un mazzo di fiori bianchi e un anello di diamanti, pronunciando la fatidica domanda: “Claudia, vuoi sposarmi?”.

Il “Sì” di lei, tra le lacrime di emozione e gli applausi scroscianti, sembrava il sigillo definitivo a una storia d’amore solida, nata nel 2017 e capace di superare diverse sfide, su tutte la prova della famiglia allargata, dal momento che Pasotti è papà di Maria, avuta da Nicoletta Romanoff.

I più curiosi ricorderanno la presunta crisi del 2023, con le voci di flirt tra l’attore e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Claudia Motta, smentite poi categoricamente da Pasotti ma commentate con amarezza dalla stessa Tosoni: “Sono una persona molto riservata. E sono in difficoltà a dovermi difendere da chi credevo mantenesse almeno un minimo di gentilezza nei miei confronti. Ci voleva un po’ di sensibilità. Voglio dirvi solo di non credere sempre a ciò che leggete sui giornali. Non fatelo. Millantare cose senza il mio consenso, su certi argomenti, per i motivi sbagliati, è triste, molto triste. Difendete ciò che amate e le cose che contano”, aveva scritto in uno sfogo su Instagram.

Le voci sulla presunta crisi

Le nozze erano attese per l’autunno del 2026, ma qualcosa si è rotto proprio sul più bello. A poco più di tre mesi dalla proposta, la svolta. Il giornalista Giuseppe Candela ha scritto esplicitamente di una coppia che oggi non esisterebbe più: “La coppia sta vivendo una crisi improvvisa (…) Una crisi passeggera pronta a rientrare o rottura in arrivo?”, si chiede.

Gli indizi, d’altronde, sono difficili da ignorare, a cominciare dal compleanno in solitaria di Claudia Tosoni. Lo scorso 27 aprile, l’attrice ha spento 34 candeline, ma del compagno non c’era alcuna traccia.

Un altro indizio – se così si può definire – è il “defollow” su Instagram. I due hanno smesso di seguirsi sui social, segnale che spesso nel mondo dello spettacolo anticipa l’annuncio ufficiale di una rottura. Come se non bastasse, già a febbraio Giorgio Pasotti aveva ammesso un rallentamento nell’organizzazione del matrimonio: “I preparativi? Sono stati sospesi. No, scherzi a parte, è un periodo denso di impegni per entrambi, quindi abbiamo dovuto bloccarli per un po’”.