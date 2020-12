Al Bano e Romina, il figlio Yari e Thea Crudi si sono lasciati

editato in: da

Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, e la fidanzata Thea Crudi si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata proprio l’artista che sulle pagine di Diva e Donna ha spiegato di aver messo fine al suo legame con Yari, parlando anche degli ex suoceri che aveva conosciuto nei mesi scorsi. Thea si era avvicinata molto a Romina Power, con cui condivide l’amore per la musica e la spiritualità, e a Cellino San Marco aveva trascorso giorni felici anche con Al Bano Carrisi e il resto della famiglia.

“Io e Yari non stiamo più insieme – ha spiegato la Crudi -. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo”. La giovane non ha specificato i motivi della rottura, ma ha parlato degli ex suoceri a cui rimarrà sempre legata. “Al Bano è una persona generosa e gentile – ha detto -. Romina è un’amica preziosa. Sono grata alla vita per avermela fatta incontrare. Ci siamo subito trovate bene e tra noi c’è un rapporto speciale. Abbiamo cantato insieme, anche con Yari, tutti e tre”.

Qualche tempo fa Al Bano aveva parlato in un’intervista della fidanzata di Yari ed era apparso molto felice per la nuova relazione del figlio. “A mio figlio Yari e alla sua fidanzata Thea auguro l’amore che abbiamo avuto io e Romina, ma con un finale diverso – aveva svelato -. Io e Romina abbiamo vissuto gioie e tragedie, per loro vorrei un percorso netto, senza drammi”. Anche la Power aveva creato un ottimo rapporto con Thea. La ragazza infatti era arrivata nella vita della star americana poco dopo la morte dell’amatissima sorella Taryn, alleviando in parte il dolore di Romina. “Per me è un’estate dolceamara – aveva raccontato a Sorrisi e Canzoni Tv -. Amara perché da poco mia sorella Taryn ha lasciato il corpo e mi manca molto, perché era la mia migliore amica. Dolce, perché mio figlio Yari si è fidanzato con un angelo, Thea, e insieme fanno una musica divina”.

Affinità che avevano spinto Yari a ipotizzare una collaborazione con i famosi genitori. “Vorremmo cantare “con” Al Bano e Romina – aveva annunciato -. Stiamo aspettando di trovare il pezzo giusto, che ci veda coinvolti anima e cuore, al di là di un ritornello”. Un sogno che, almeno per ora, sembra svanito.