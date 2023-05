Al Bano sulla fine del matrimonio con Romina Power: “Il vero motivo che non ho mai svelato”

Al Bano Carrisi ha raccontato nel dettaglio al settimanale Oggi i motivi della sua separazione da Romina Power, gettando un alone oscuro sulla ex moglie. Il cantante, infatti, ha parlato di una grave dipendenza della donna, iniziata ben prima della scomparsa della figlia Ylenia, che non è stata, dunque, la causa della loro rottura. Tra pochi giorni compirà 80 anni, e si appresta a festeggiare con un maxi concerto in diretta tv.

Al Bano: “Perché io e Romina Power ci siamo lasciati”

Il 20 maggio compirà 80 anni, e per l’occasione Al Bano Carrisi sta rilasciando una serie di interviste, ripercorrendo la sua vita e la sua carriera. In attesa del maxi concerto del 18 maggio, 4 volte 20, in diretta su Canale 5 dall’Arena di Verona, il cantante e imprenditore si è confidato in una lunga chiacchierata con il settimanale Oggi, svelando, una volta per tutte, i motivi della separazione da Romina Power.

Quello che ha spiegato Al Bano è un retroscena inedito, o non proprio: una voce che era girata a lungo, ma mai confermata, e che non ha nulla a che vedere con la sparizione della figlia Ylenia. Per decenni si è speculato che fosse stato il tragico evento a separare la coppia più amata della musica italiana, ma entrambi avevano fatto intuire che ci fossero ben altri problemi dietro. E per la prima volta pubblicamente Al Bano non ha avuto remore nel dire la verità.

“Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana” ha esordito il cantante pugliese, lasciando tutti senza parole. “Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia”. Il gossip sulle dipendenze della Power non è nuovo, anzi lei stessa non ha mai smentito questa voce, e l’ex marito ha spiegato come questa abbia spinto la coppia a dirsi addio.

“Era un’altra donna – incalza Al Bano su Oggi – Fumava ed era allegra; finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”. A 80 anni l’artista non teme più nulla, neanche la reazione della madre dei suoi figli dopo questa dichiarazione, che mette una volta per tutte la parola fine alle teorie sulla loro separazione.

Al Bano e Romina: dalla favola alla rottura

Era il febbraio 1999 quando Al Bano Carrisi e Romina Power ufficializzavano la fine del loro matrimonio, durato ventinove anni. La coppia, che aveva condiviso tutto sul palco e fuori, stava infrangendo quella favola che aveva fatto sognare gli italiani: il ragazzo figlio di contadini e la figlia di una star di Hollywood che si innamoravano e vivevano felici e contenti. Eppure, qualcosa era già andato in frantumi la notte tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994, quando la figlia maggiore, Ylenia, era smarrita nel nulla a New Orleans.

Quel matrimonio, però, cigolava già da prima, per la dipendenza di Romina, per quelle visioni sempre più diverse sul come crescere i loro quattro figli, e quel sodalizio artistico ormai sempre meno sentito. Oggi i rapporti tra i due sono migliorati, sono tornati a esibirsi insieme dopo anni di distanza e silenzi. Una pace fatta in ricordo dei vecchi tempi, ma due vite separate, con Romina da una parte, e Loredana Lecciso, compagna di Al Bano da ventidue anni, dall’altra.