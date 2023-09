Loredana Lecciso rompe il silenzio sull’assenza al compleanno di Al Bano: c’entra Romina

Loredana Lecciso ha deciso finalmente di rompere il silenzio sul motivo della sua assenza ai festeggiamenti organizzati all’Arena di Verona per gli 80 anni di Al Bano, dove erano presenti (quasi) tutti i membri della sua famiglia allargata. E come si vocifera da tempo, pare che la colpa sia di Romina Power, sua eterna “nemica”.

Loredana Lecciso, la verità sull’assenza al compleanno di Al Bano

Stanca di sentir parlare della sua famiglia e di essere associata alla figura di Romina Power – che tra qualche tempo potrebbe diventare di nuovo nonna – Loredana Lecciso ha deciso finalmente di svelare il motivo per cui non ha partecipato ai festeggiamenti organizzati all’Arena di Verona per gli 80 anni del compagno.

Tanti gli ospiti che lo scorso maggio erano accorsi per celebrare Al Bano, da Gianni Morandi a Renato Zero, senza dimenticare i figli per la prima volta tutti insieme in tv: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr.

Immancabile ovviamente Romina Power, compagna di vita e ancora oggi di lavoro. E non era sfuggita al pubblico l’assenza di Loredana Lecciso, l’unica a non aver partecipato alla grande festa per il cantante. “Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così”, aveva dichiarato l’artista al Corriere della Sera, liquidando la questione con poche parole.

Adesso però è arrivata la verità dell’ex showgirl che ai microfoni dell’Adnkronos ha svelato: “L’ho fatto per amore di Al Bano. Lui voleva che fossimo tutti lì, io accettai subito con grande entusiasmo ma la sua ex moglie non fece altrettanto. Così, per evitare problemi ad Al Bano, ho deciso con grande dispiacere di non andarci io”.

Loredana ha quindi confermato le voci risalenti a qualche mese fa e diffuse da Alberto Dandolo su Dagospia: “Si sussurra che Romina Power non gradisse la presenza di Loredana Lecciso come ospite nello show di Al Bano su Canale 5. ‘L’ugola di Cellino San Marco’ aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua famiglia al suo fianco. La Lecciso ha fatto un passo indietro per amore dei figli ma siamo certi che non perdonerà l’entrata a gamba tesa di “Rovina” Power”.

Nessuna crisi con Al Bano

Sebbene i rapporti con Romina continuino quindi a essere tesi, non ci sarebbe alcuna crisi con il cantante di Cellino San Marco: “Vivo con lui, siamo una famiglia. Basta con questa storia del ménage à trois, è una invenzione mediatica. Sono i fatti quelli che contano”.

E poi ha aggiunto: “Con Romina e la sua famiglia non ho nessun problema. All’inizio ho provato ad avere rapporti con loro ma non è stato possibile e non per colpa mia. Sono stanca di passare per la rovina famiglie. Ho conosciuto Al Bano quando avevo 27 anni, eravamo entrambi single e lui prima di me aveva avuto un’altra relazione. Poi sono subentrata io, non ho rovinato nessun matrimonio!“.

Una cosa è certa: l’armonia familiare che Al Bano tanto desidera è destinata a rimanere solo un’utopia, e a quanto pare la colpa sarebbe principalmente di Romina. La cantante replicherà o lascerà correre le ultime dichiarazioni dell’ex showgirl?