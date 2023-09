“Romina Carrisi è incinta, Al Bano e Power di nuovo nonni”: l’indiscrezione

Fonte: IPA Romina Power, 10 look che hanno fatto la storia (caftani e infradito compresi)

Secondo un’indiscrezione, Romina Carrisi sarebbe incinta. Al Bano e Romina Power diventerebbero di nuovo nonni, ma, almeno per il momento, in attesa di una conferma (o di una smentita), il condizionale è d’obbligo. La 36enne, che abbiamo visto spesso in televisione nel programma di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, sostituito da La Volta Buona con Caterina Balivo, sarebbe così in dolce attesa.

“Romina Carrisi è incinta”: l’indiscrezione e chi è il padre

Sempre riservata, lontana dalle luci dei riflettori, Romina Carrisi ha avuto diversi amori, ma non ha mai ceduto troppo il passo alla stampa, preferendo mantenere sempre il massimo riserbo. Della sua presunta gravidanza, ne ha parlato il settimanale Diva e Donna: mediante l’ultimo numero, infatti, hanno pubblicato una foto in cui la Carrisi si sfiora il ventre, leggermente pronunciato. Nulla di più, nulla di meno, ma di certo sarebbe una meravigliosa notizia per la famiglia Carrisi-Power.

Chi sarebbe, se così fosse, il padre del bambino? Lo abbiamo anticipato: la Carrisi è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Secondo gli ultimi sviluppi, sappiamo che al suo fianco c’è il regista Stefano Rastelli (nato nel 1970, dunque ha 17 anni in più di lei). Rastelli ha lavorato anche al programma Oggi è un altro giorno, e pertanto si sono conosciuti proprio grazie a Serena Bortone. Ad avere pubblicato delle foto della coppia è stato il settimanale Nuovo.

La storia d’amore tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli

La coppia non è mai stata “social”, come si suol dire oggi: siamo abituati alle narrazioni delle storie d’amore su Instagram tra vip e star, ma c’è anche chi preferisce non condividere molto della propria vita e concentrarsi sulla carriera. Tuttavia, ogni tanto, la Carrisi ha commentato i post sui social di Rastelli, in particolar modo a Natale 2022. “Amore mio❤️ mi insegnerai le inquadrature e io ti insegnerò a editare le foto🤣”. Stando alle indiscrezioni, in ogni caso, la presentazione di Rastelli in famiglia sarebbe già avvenuta. L’occasione? Il 35esimo compleanno della Carrisi.

Al momento, però, è bene ricordare che si parla di congetture e ipotesi: quel che è certo è che la vita sentimentale di Romina Carrisi procede a gonfie vele. E chissà che la dolce attesa non venga confermata da lei in persona. Del resto, nelle foto condivise da Nuovo la sintonia con Rastelli è apparsa alle stelle: non ci resta, dunque, che attendere ulteriori sviluppi. Alla fine, la Carrisi aveva detto: “Un figlio? Ho conosciuto le sue figlie e la sua ex moglie e ci tenevo prima a conoscere loro prima di fare un passo così. Ci tenevo a dare priorità a chi c’era prima. Ci stiamo pensando…”.

Al Bano e Romina Power di nuovo nonni

E così Al Bano e Romina Power potrebbero diventare di nuovo nonni, esattamente per la quarta volta. Per il momento, infatti, condividono tre nipoti, che sono nati dalla relazione di Cristèl Carrisi con Davor Luksic: Kai, Cassia Ylenia e Rio Inés. Sul rapporto con i nipoti, Al Bano ha raccontato: “Faccio loro degli scherzi, infatti produco con la bocca dei suoni che li fanno impazzire. Disegno sulla carta il lupo e la pecora, le cose che un nonno fa con i nipoti. Avere la possibilità di farlo mi riempie di gioia e capisco quanto sia bello essere nonno”.