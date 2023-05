Romina Carrisi, la rivelazione a “Oggi è un altro giorno”: “Ho frequentato una star internazionale”

Fonte: IPA Romina Carrisi si racconta a Oggi è un altro giorno

Romina Carrisi si è raccontata per la prima volta a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone nel quale fa parte degli “affetti stabili”. La figlia di Al Bano e Romina Power ha svelato di aver avuto una frequentazione con una star internazionale più grande di lei, durata ben tre anni. Non solo, l’attrice ha raccontato come ha vissuto la scomparsa della sorella Ylenia, e ha parlato della relazione con il regista Stefano Rastelli.

“Oggi è un altro giorno”, Romina Carrisi: “Ho frequentato una star internazionale”

Per la prima volta dal divanetto degli “affetti stabili” alla poltrona degli intervistati: Romina Carrisi è stata l’ospite della puntata del 3 maggio di Oggi è un altro giorno. L’attrice, figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, ha raccontato frammenti di vita, inediti sino ad oggi, e uno in particolare ha catturato l’attenzione del pubblico. Infatti, Romina ha svelato di aver avuto una lunga frequentazione con una star internazionale, il cantautore americano Michael Bolton.

“Eravamo in Canada, per registrare un programma prodotto dalla Rai con Massimo Giletti” ha spiegato la Carrisi. “Michael Bolton era uno degli ospiti, e io, essendo l’unica che parlasse inglese, dovevo spiegargli tutto. Lui mi chiese da dove venissi e perché parlassi così bene la lingua, e quello è stato l’inizio di tutto“. Romina ha raccontato che, seppure non ci sia mai stato un fidanzamento ufficiale, la frequentazione è durata ben tre anni, e si vedevano appena possibile. “Non abbiamo continuato perché volevamo cose diverse, io cercavo un impegno più serio”.

“Balla e ride sempre”: chi è il compagno di Romina Carrisi

La notizia era nell’aria da tempo, e i loro post social non lasciavano dubbi. Quello tra Romina Carrisi e il regista tv (anche di Oggi è un altro giorno) Stefano Rastelli, 52 anni, padre già di due figlie, è amore. E infatti la coppia è ormai solida da un anno e tre mesi, e Romina ha conosciuto anche l’ex moglie e le due ragazzine: “Prima di fare altri progetti insieme, come un possibile figlio – ha precisato la Carrisi – dovevo incontrarle, e capire se stesse bene anche a loro.”

Ma come va questa love story? Per Romina a gonfie vele: “Mi ha conquistato con la sua simpatia e la sua veracità, con il suo essere sempre vero. Mi piace perché ride e balla sempre”. I due, nonostante la vistosa differenza d’età (35 lei, 52 lui), sono riusciti a trovare una dimensione tutta loro e, come confessato dalla Carrisi, non litigano mai. Però, come confidato a Serena Bortone, per ora nel suo futuro non vede il matrimonio come sua sorella Cristèl Carrisi.

Romina Carrisi ricorda la sorella Ylenia: “In famiglia non ne abbiamo mai parlato”

Era il 6 gennaio 1994 quando Ylenia, prima figlia di Al Bano e Romina Power, scomparve nel nulla, dando vita a uno dei misteri più grandi di sempre. Romina Carrisi aveva solo sei anni, e non ha capito bene cosa stesse accadendo: “Io e Cristèl continuavamo a fare collage per il ritorno di Ylenia, e i nostri genitori continuavano a spostare la data. I collage erano diventati una pila bella alta, e capimmo che non saremmo più tornata.”

Infatti, ha spiegato Romina, di sua sorella Ylenia non si parlava mai in casa: “C’era un silenzio assoluto, una risposta a tutto quel trambusto di fuori. Si diceva qualsiasi cosa, persino che noi la tenissimo nascosta in casa, questo mi ha ferita molto. Noi non ne parlavamo mai, era come avere un mostro nell’armadio, che si ingigantiva sempre di più”.

Concludendo, ha detto la sua sulla scomparsa della sorella: “Io non l’ho mai cercata. Prima perché ero troppo piccola, dopo perché ho capito che ognuno di noi ha un destino. Quello di Ylenia era di rincorrere il vento, metaforicamente, e quindi è giusto lasciarla andare, e lasciare andare il dolore”.