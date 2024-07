Temptation Island, le pagelle della penultima puntata: Tony da censura (1), Raul e Martina che noia (4)

Eccezionalmente di mercoledì, nella prima serata del 24 luglio di Canale 5 è andata in onda il primo dei due appuntamenti settimanali di Temptation Island 2024. La penultima puntata di questa stagione, che ha mostrato le coppie in gioco giungere sempre più vicine a una decisione definita. Lasceranno l’isola in coppia o da nuovi single? Nasceranno nuove coppie o si consolideranno quelle già esistenti? E, soprattutto, qualcuno riuscirà finalmente a guadagnare un bel voto nelle nostre pagelle?

Tony, peggio di così non si può. Voto: 1

Temptation Island non è di certo un programma educativo, eppure gli spezzoni che hanno l’ultraquarantenne Tony come protagonista andrebbero mostrati in tutte le scuole del Paese. Un monito per ricordare ai ragazzi di diventare qualsiasi cosa, purché non si riducano mai come Tony. Purché non pensino di essere fighi solo perché a bordo di una limousine mentre, circondati da ragazze alte tre spanne di più, trascorrono la serata a ripetere con espressione ebete “tanta roba”.

Il DJ siciliano continua a rimpiangere una presunta vita da playboy, fatta di lussuose vacanze in barca e fantomatici flirt con donne bellissime. Dice di avere una doppia vita, afferma che se beve dell’alcool non riesce più a contenersi. Piange lacrime di coccodrillo su tutto ciò cui ha rinunciato per stare assieme alla fidanzata Jenny (che, per contesto, è parecchio più giovane, incolmabilmente più bella e parecchio più sveglia di lui). Ma alla fine, da vero uomo maturo, conclude che la decisione finale spetta a lei. Diamo 1, solo perché 0 non è consentito.

Martina e Raul, sempre la stessa solfa. Voto: 4

Lei dice che lui è geloso e possessivo, troppo per essere sicura di volerci andare a convivere. Lui parla bene e razzola male, redarguendo gli atteggiamenti sbagliati dei suoi compagni, ma continuando a mostrare modi violenti – non si contano le bottigliette e i complementi d’arredo distrutti dai suoi calci. Lei flirta con un tentatore, lui per ripicca prova a fare altrettanto. Martina e Raul, puntata dopo puntata, si attengono allo stesso identico copione. Non era divertente la prima volta, risulta ormai insopportabile a un episodio dalla fine. Diamo un 4 e siamo già generosi.

Alessia, promossa con riserva. Voto: 6

Sembra non riuscire a concludersi il tira e molla tra Alessia e Lino. La scorsa settimana il napoletano dallo sguardo da pesce lesso aveva scritto la storia del programma rifiutando 5 falò di fila. Oggi, si è riscoperto fidanzato innamorato e, tornato nel villaggio a poche ore dall’uscita, ha chiesto la possibilità di parlare ancora una volta con la fidanzata (ormai ex). Lei, che barcolla ma non molla, non ha ceduto alle false lusinghe ed è uscita, ancora una volta, da sola. Brava, purché resti suoi propri passi.

Matteo, l’uomo che cambia. Voto: 6

La stessa fiducia concessa ad Alessia la diamo a Matteo, il fidanzato di Syria, arrivato a Temptation Island controvoglia e adesso autodichiaratosi “felicissimo”. Uomo volenteroso, osserva i video delle lamentele della fidanzata e prende appunti. Ascolta, impara e si dice pronto a cambiare una volta tornati a casa. E chissà se anche lei vorrà promuoverlo.