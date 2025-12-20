Verissimo, Claudio Amendola in lacrime per Antonello Fassari: “Ci è stato vicino”

I Cesaroni stanno tornano, e il pensiero vola a lui: Antonello Fassari, lo zio “burbero” della fortunatissima fiction Mediaset. L’attore si è spento il 5 aprile del 2025: da allora, le riprese sono andate avanti, e la serie, che sta tornando su Canale 5, è stata dedicata a lui. Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin il 20 dicembre 2025, Claudio Amendola ha rivolto un pensiero ad Antonello, suo grande amico, con cui ha condiviso anni di set, lasciandosi andare a una commozione sincera.

Claudio Amendola si commuove ricordando Antonello Fassari a Verissimo

Sono passati 20 anni dal debutto de I Cesaroni, tra le fiction Mediaset più amate: molti di noi sono cresciuti con le vicissitudini della famiglia Cesaroni e Liguori, ci siamo appassionati alla storia tra Eva e Marco, a quella tra Giulio e Lucia. Ma in 20 anni molte cose sono cambiate, e stanno per arrivare nella serie numerose new entry.

“Abbiamo iniziato nel 2005 e finito nel 2015. Questa è la prima volta che vengo da te e mi batte il cuore”, perché, come ha detto Claudio Amendola, i Cesaroni sono importanti per lui – del resto, sono una parte della sua vita – ma anche per noi, il pubblico. C’è l’attesa, ma anche la curiosità, di scoprire le novità. E poi c’è l’assenza – inevitabile – dello zio Cesare Cesaroni, personaggio magistralmente interpretato da Antonello Fassari.

“Sono lacrime di gioia vera, perché so che si sintonizza mezz’ora prima che comincia la puntata, perché c’è stato vicino, l’abbiamo sentito lì, non ce la faccio a non piangere”. Quando anche Silvia Toffanin si è commossa, Amendola l’ha invitata a sorridere di gioia: “Perché Antonello è un sorriso ed è stato così per tutti i sei mesi delle riprese, avevamo scritto in ogni ciak “Ciao Antonello’, e ogni ciak è stato un saluto, un abbraccio, un meraviglioso ricordo”.

La nuova stagione de I Cesaroni

Dopo il ricordo commosso di Antonello, sono arrivati in studio anche Lucia Ocone e Ricky Memphis, che hanno preso parte alla nuova stagione. Dove recita anche Marta Filippi (fidanzata di Matteo Branciamore), che interpreta Virginia; nella serie, suo papà è Ricky Memphis. “Il mio consuocero, e siamo anche nonni”. I Cesaroni 7 – Il Ritorno è stata tanto attesa: dopo le prime indiscrezioni, finalmente sta per tornare in onda (forse già a gennaio 2026).

Il ritorno di Claudio Amendola lo vede protagonista anche alla regia: tra i volti storici vedremo proprio Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo, Rita Savagnone e Maurizio Mattioli. Ma ci sono anche delle new entry: “Ho trovato tutto il cast vecchio con i personaggi in saccoccia, anche se sono diventati adulti i ragazzi sono rimasti loro e questo mi ha dato tanta serenità. Poi ci siamo divertiti tanto”. A Verissimo, ha poi fatto un regalo a Silvia Toffanin (che ha svelato di cucinare “a volte”): l’iconico grembiule de I Cesaroni. Manca poco ormai all’inizio della nuova serie e, come detto da Amendola, c’è grande attesa: la mancanza di Antonello si sentirà, ma probabilmente si sintonizzerà davvero mezz’ora prima, pronunciando quelle parole per cui l’abbiamo tanto amato: “Che amarezza”.

