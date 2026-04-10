I Cesaroni, lo struggente ricordo di Amendola per Fassari: fan in delirio alla Garbatella

La Garbatella è stata letteralmente presa d'assalto dai fan de I Cesaroni durante la presentazione della nuova serie. Applausi, sorrisi e qualche lacrima hanno accompagnato la proiezione

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ufficio Stampa I Cesaroni I Cesaroni

Il ritorno de I Cesaroni è ormai ufficiale e mancano pochissime ore alla messa in onda della nuova, attesissima, stagione su Canale 5. Si è tenuta oggi alla Garbatella la presentazione della serie e una cosa è certa: è ancora una delle più amate dagli italiani. È stato un vero e proprio bagno di folla per il cast che è stato letteralmente inondato d’amore da parte di un pubblico più caloroso (e numeroso) che mai.

E nel post proiezione al Teatro Palladium del quartiere romano non sono mancati momenti di pura commozione, specialmente nel ricordo di Antonello Fassari, l’attore scomparso lo scorso anno interprete di uno dei personaggi più amati della serie.

I fan “assaltano” la Garbatella per I Cesaroni

“Pentole e bicchieri sono qui da ieri”…chi non ha mai canticchiato questa sigla mente sapendo di mentire. Ammettiamolo, I Cesaroni è stata una delle serie più amate e seguite degli anni Duemila, capace di appassionare anche i più scettici. Un successo clamoroso all’epoca che si riverbera anche oggi quando, alla Garbatella, quartiere fulcro della storia della famiglia Cesaroni, è stata presentata la nuova stagione.

Ufficio Stampa I Cesaroni

Dal 13 aprile, infatti, Giulio Cesaroni e i suoi figli Marco, Rudi e Mimmo, tornano in prima serata su Canale 5. L’anteprima al Teatro Palladium si è trasformata fin da subito in una festa vera, genuina, di quelle che mescolano entusiasmo e nostalgia. Claudio Amendola, protagonista storico della fiction e oggi anche regista, ha vissuto questo ritorno con partecipazione e ha sottolineato quanto il legame con gli spettatori sia rimasto forte nonostante gli anni, come se il tempo non fosse mai passato.

Ed è proprio sul viale dei ricordi che arriva un po’ di malinconia. Il pensiero corre veloce ad Antonello Fassari, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto enorme in tutti i protagonisti della serie.

Claudio Amendola si commuove ricordando Antonello Fassari

“Antonello c’è, io lo so. C’è nella serie ma anche nella realtà, io tante volte mentre giravo le scene lo sentivo e sapevo che c’era”. Con queste parole Claudio Amendola esprime tutto l’amore per il collega e durante le interviste nel post proiezione non riesce a proseguire: un groppo in gola gli impone di fermarsi. Il ricordo è ancora troppo doloroso per lui, ma anche per gli altri attori de I Cesaroni, a partire da Matteo Branciamore che definisce Antonello Fassari “un pilastro”. Come dargli torto?

Il ricordo ha colpito profondamente il pubblico presente alla proiezione delle nuove puntate e l’anteprima si è trasformata quindi in un vero e proprio tributo all’attore. D’altronde l’intera serie è dedicata a lui e non poteva essere altrimenti.

La trama e il cast de I Cesaroni – Il ritorno

La nuova stagione riparte da una situazione delicata: la storica attività di famiglia è in difficoltà e rischia di cambiare volto, proprio come succede nella vita reale. Da qui si sviluppano nuove dinamiche che si muovono tra problemi economici, scelte complicate e rapporti che evolvono.

Ufficio Stampa I Cesaroni

Accanto ai volti storici tornano i personaggi più amati e arrivano nuove presenze pronte a portare scompiglio – e nuove storie – nella quotidianità dei Cesaroni. Tra le new entry spiccano Ricky Memphis nei panni del padre della nuova compagna di Marco, e Lucia Ocone, che entra nella storia come socia della bottiglieria.

Il cuore resta lo stesso: una famiglia imperfetta ma unita, capace di affrontare tutto con ironia e affetto. Ma il ritorno della serie non è solo un’operazione nostalgia, ma un tentativo riuscito di raccontare l’evoluzione della società attraverso una famiglia allargata. Funzionerà? Per ora la risposta del pubblico, calorosa e partecipata, è un segnale chiaro: la curiosità c’è.